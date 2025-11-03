Božinović: "Thompson i Tomašević su uvijek pronalazili zajednički jezik"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak kako HDZ ne usporava proces imenovanja novih veleposlanika, poručivši da vjeruje kako će se uskoro pronaći rješenja prihvatljiva za sve strane.

Govoreći o izjavama predsjednika Zorana Milanovića koji je dan ranije prozvao Vladu zbog zastoja u imenovanjima, Božinović je naglasio da suradnja između Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ureda predsjednika Republike i Ureda predsjednika Vlade postoji i da se redovito odvija.

– Kontakti su stalni i redoviti – kratko je komentirao ministar, dajući naslutiti da komunikacija između institucija nije prekinuta unatoč javnim prijeporima.

Božinović je odgovorio i na novinarska pitanja o tužbi SDP-a Europskom sudu za ljudska prava te kaznenoj prijavi DORH-u zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za župana Varaždinske županije, no nije želio detaljnije komentirati postupke koji su, kako je rekao, u nadležnosti drugih tijela.

Osvrnuo se i na situaciju oko koncerata Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, nakon što je gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio da će se održati samo jedan nastup.

– Koliko znam, Thompsonov tim i gradonačelnik uvijek su uspijevali pronaći zajednički jezik. Uostalom, dogovorili su se i kad je održan koncert na koji je došlo pola milijuna ljudi – rekao je Božinović.

Dodao je kako ne očekuje pojačane sigurnosne mjere jer se koncert održava u zatvorenom prostoru, te zaključio:

– Ne vidim razliku između tog i bilo kojeg drugog koncerta.