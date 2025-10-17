Božinović: "Prošao sam svijeta, ali nisam vidio nekoga tko radi koliko i Andrej Plenković"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za N1 komentirao je ulazak premijera Andreja Plenkovića u desetu godišnjicu otkako je na vlasti.

Svakako, jedan od najdugovječnijih osoba u njegovoj Vladi je upravo Božinović.

"Znamo se mi i duže, još iz Ministarstva vanjskih poslova, ali uvijek je nekako odavao dojam čovjeka za velika djela i ne samo te godine nego i izborni ciklus prije, znao sam razgovarati s njime. Rekao sam mu da je vrijeme aktiviranja u politici i odabrao je trenutak, a očito ga je dobro odabrao. Puno toga je iza nas, a nadam se puno i ispred nas", kazao je Božinović.

U samim počecima uspinjanja unutar stranke, Plenković se kandidirao na unutarstranačkim izborima kao zamjenik Jadranke Kosor.

"Tad se na neki način pozicionirao unutar stranačkih struktura, ljudi su ga upoznali i nakon toga više nije bilo potrebe govoriti tko je Andrej Plenković."

Prije gotovo deset godina izjavio je da će promijeniti HDZ. Je li HDZ promijenio njega?

"Činjenica jest da je HDZ stranka s najvećim povjerenjem hrvatskog biračkog tijela i najbitnije je što misle birači. A tome je pridonio on s promjenama unutar HDZ-a."

Kroz sva tri mandata, HDZ je bio u raznim političkim suradnjama. Koliko je Plenković pragmatičan?

"Moraš biti pragmatičan u politici, posebno u demokratskim zemljama. Nemoguće očekivati da bilo koja stranka može sama doći na vlast, ali ono što je bitno jest da HDZ u svakom od mandata daje ton. Bez obzira tko su bili koalicijski partneri."

Božinović je bio ministar obrane u vladi Jadranke Kosor, što mu je i pomoglo da se upusti u ovo gdje je danas.

"Slutio sam da je MUP važan resor, razgovarali smo o tome i mislio sam da tamo mogu dati neki konkretan doprinos. Prethodno ministarsko iskustvo bilo mi je vrijedno."

Kakav je Plenković šef?

"Dobar je. Posvećen poslu. Prošao sam svijeta i nisam vidio nekoga tko toliko radi, tko je toliko fokusiran i toliko u detaljima. To nisam vidio. I ne govorim to jer je premijer, to je jednostavno tako."

Oporba mu često spočitava rečenicu "Mogu što hoću.", koju je rekao u nekoliko navrata. Označava li to želju za maksimalnom kontrolom?

"Nisam je čuo. Jesam da se o njoj priča, ali treba vidjeti koji je to kontekst. Istina jest da nikoga u hrvatskoj politici nisam vidio da radi toliko detaljno. Prije svakog sastanka s njime, svi se moraju pripremiti ne samo na pitanja nego i potpitanja."

Zamjera mu se i loša kadrovska pitanja, poput onoga s Vilijem Berošem.

"Naravno, bilo je situacija koje su bile bolje ili manje bolje i ugodne, kao ta. Međutim, nakon toliko godina na vlasti, dogodi se. Riječ je o sustavu u kojem ne izdrže svi. Vlada je davala mogućnosti svima, nije se petljala nikome u posao, posebno institucijama."

Komentirao je Božinović i Berošev novi posao.

"Institucije su odradile svoj posao, platio je cijenu u stranci, kao što je platio i društvenu cijenu, a ostalo će reći sud. Za komentare o njegovom novom poslu nisam kompetentan."

Kao i Plenković, tako Božinović kaže da uvijek može bolje.

"Moramo se baviti mladima, kako bi se vratili i pripremili za ova nestabilna vremena. Zato moramo raditi na inflaciji. Ali, ono što je dobro, mi se u svim tim kriznim situacijama snalazimo relativno dobro. U mnogim situacijama bolje od drugih zemalja. Kao Vlada činimo sve u našoj moći da se smanji inflacija i da se pomogne najpotrebitijima. No, imamo ograničene mogućnosti u smislu postavljanja cijena. Nažalost, dokle god zarađuju, teško da će ih smanjiti. Mi idemo s određenim zamrznutim cijenama, ali još uvijek oni vide taj svoj interes. Naravno, tu je uloga monetarne vlasti, odnosno Hrvatske narodne banke, koja bi sigurno trebala uzeti aktivniju ulogu u borbi protiv inflacije."

Imaju li u HNB-u alata za tako nešto s obzirom da je euro ipak u rukama Frankfurta?

"Kad bismo pristali na sve što nam kažu u europskim institucijama, ne bismo vjerojatno bili u Schengenu. Vlada je pokazala čvrstinu i argumentiranost. Mislim da svi moramo zagovarati naše interese, tako i HNB. Obaveza je isticati specifičnosti države iz koje dolazite."

A u Hrvatsku dolazi sve više stranaca u potrazi za poslom, što izaziva podosta komentara u javnosti poduže vrijeme.

"Naš sustav je postavljen tako da zadovolji potrebe tržišta rada. Ono što je bitno jest da svatko tko ima potrebu za stranim radnikom, iskaže konkretno tu potrebu i da dobije stranog radnika koji će raditi taj konkretan posao. Približavamo se tom cilju i vidite da to već daje rezultate. Ove godine se predviđalo da će Hrvatskoj trebati pola milijuna stranih radnika, a izdali smo 20.000 dozvola manje nego u 2024., kad ih je bilo oko 200.000. Istovremeno imamo oko 36.000 ljudi više koji uplaćuju mirovinsko. To znači da se uvodi red. Naravno, ima još izazova i mijenjat ćemo odredbe u smislu potrebe poznavanja hrvatskog jezika i sređivanja pitanja njihovog smještaja. Tu ništa nismo prepustili slučaju jer smo imali loša iskustva zemalja zapadne Europe."

Od 12. listopada stupio je novi granični režim na snagu, što ministar pozdravlja. Uz to, istaknuo je da su ilegalni prelasci granice osjetno manji.

"Očekujem da će se taj trend i nastaviti. Što se tiče novog graničnog režima, to je europska odluka kako bi se kontroliralo one koji dolaze na kontinent. Iako je to dosta rigorozan sustav, pokazali smo da smo spremni, sve funkcionira."

Suzbijanje zlouporabe droge ne funkcionira jednako dobro.

"Činjenica je da postoji taj problem, a posebno sam ga iskomunicirao s kolegama iz SDP-a jer su oni uveli promjene koje su malo nagrdile sliku. Promijenili su zakon kojim se raspačavanje droge smanjilo s tri na jednu godinu. Dileri bi samo na području Splitsko-dalmatinske županije prije promjena dobili u prosjeku oko 450 godina zatvora godišnje, a nakon promjene, oko 40 godina. Dakle, deset puta manje i to je bila poruka da u Hrvatskoj možeš biti diler. Zato smo vratili prethodnu odredbu. Jer, to nam je postalo jasno kad smo dobili brojke i napravili analizu", zaključio je Davor Božinović.