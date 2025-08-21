Božinović poručuje: Policija i dalje nastaviti prijavljivati uzvikivanje "Za dom spremni"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je na prozivku suktinje Melite Prstec Batarelo koja je, odnoseći oslobađajuću presudu 26-godišnjaku koji je uoči Thompsonovog koncerta u kameru urlao Za dom spremni, navela da zakonsko rješenje na osnovu kojeg bi se ZDS trebao kažnjavati zapravo nije dobro, piše Index.

Božinović pak tvrdi da je sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, kojim se može sankcionirati ZDS, sve u redu. Poručio je da će policija i dalje nastaviti prijavljivati uzvikivanje "Za dom spremni" tamo gdje procijeni da to remeti javni red i mir.

Sutkinja: Poklič pred koncert nije remećenje javnog reda i mira

Sutkinja je, kao što je poznato, u nepravomoćnoj presudi zaključila da vikanje ZDS tijekom "radosnog iščekivanja" Thompsonova koncerta koji i sam taj poklič koristi u svojoj pjesmi, ne predstavlja remećenje javnog reda i mira, niti predstavlja veličanje ustaškog pokreta.

"Prekršaj iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira čini onaj koji na javnom mjestu isticanjem teksta i simbola remeti javni red i mir. Međutim ovako blanketnom zakonskom formulacijom nije određeno koji bi to tekst zapravo remetio javni red i mir, što u praksi rezultira time da u svakom konkretnom slučaju sud interpretira citiranu odredbu i donosi odluku o postojanju bića terećenog prekršaja", smatra sutkinja.

Božinović također drži da policija odlučuje od slučaja do slučaja te pronalazi dokaze na osnovu kojih podnosi prijave. No, istaknuo je kako je u ovom slučaju policija podnijela žalbu na oslobađajuću presudu.

Presude se moraju komentirati

"Mislim da je Zakon dovoljno jasan. Jer prepropisivanje vas dovodi do toga da se dogodi neka nova situacija, a onda nije propisana zakonom pa imamo problem.

Sud je taj koji po zakonu mora donijeti odluku, uzimajući u obzir sve aspekte nekog slučaja. Dobro je da se presude čitaju i da javnost o njima zauzima svoje stajalište, a onda i sudovi moraju reći zašto su odlučili na ovaj ili onaj način", poručio je ministar unutarnjih poslova.