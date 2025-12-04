Božinović otkrio mogući motiv napada na policajca u Splitu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade komentirao napad na policajca koji se sinoć dogodio u Splitu te otkrio da je napadač hrvatski državljanin, piše Dnevnik.hr.
"Stanje je teško. Policajac je sinoć operiran i u ovom trenutku se vrši revizija. Liječnici splitske bolnice bore se za njegov život. Izviješten sam, a i sam sam primijetio, da na društvenim mrežama ponovo ima i senzacionalizma i kleveta, čak i zluradosti. Pozvao bih na pristojno i uljuđeno ponašanje", rekao je.
"Objava na društvenim mrežama nekome može biti zabava, a drugome, pogotovo psihički labilnoj osobi, okidač za neko protupravno ponašanje. Molim da u ovom trenutku pokažemo i obzir i odgovornost", dodao je ministar.
Božinović je napomenuo da je policajac bio na dužnosti, ali da mu je smjena završavala.
"Policija će utvrditi sve okolnosti. Ne vidim u ovom trenutku motiv izvan ukupnog statusa osobe koja je to počinila", rekao je, nakon čega ga je novinarka pitala što misli kada kaže "ukupni status".
"Kad sam govorio o tome da napisi i neodgovorne objave te širenje raznoraznih vijesti mogu utjecati, pogotovo na osobe koje su u psihičkom smislu ranjive, moguće da je to i ovdje slučaj", odgovorio je Božinović.
