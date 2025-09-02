Božinović osobno spalio tri tone droge u akciji MUP-a, pogledajte fotografije

Danas je spaljeno oko tri tone droge ulične vrijednosti od oko 41 milijun eura, zaplijenjene u približno 800 policijskih akcija. Na spaljivanju droge bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ove godine rekordne zapljene

Ravnateljica Centra za forenzična ispitivanja i vještačenja Andrea Ledić istaknula je da je samo ove godine zaplijenjeno više od četiri tone droge čija se vrijednost procjenjuje na oko 75 milijuna eura, piše Index.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Željko Petković iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekao je kako je važno da ta droga nije završila na ulicama. Dodao je da broj zapljena raste, ali i broj konzumenata, koji se u posljednjih deset godina u svijetu povećao za 20 posto. "Raste i broj smrti. U Hrvatskoj je 25 posto populacije probalo drogu, no posljednjih godina bilježimo stagnaciju tog broja", rekao je Petković.

Policijske akcije i izazovi u borbi protiv narkotika

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naglasio je važnost međunarodne suradnje. "Nastavit ćemo otkrivati kriminalne skupine, što nije jednostavno", kazao je Milina.

Prema policijskim podacima, u Hrvatskoj se svakoga sata dogodi prosječno 1,2 zapljene droge, što pokazuje razmjere problema. Analize pravomoćnih presuda pokazale su da se u oko 60 posto slučajeva dilanja izriču uvjetne kazne, što, kako navode u policiji, negativno utječe na generalnu prevenciju.

Posebne policijske grupe nadzirale su ovog ljeta glazbene festivale, gdje je u prosjeku privedeno oko 100 ljudi po festivalu.

Fotografije možete pogledati OVDJE.