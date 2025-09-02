Božinović osobno spalio tri tone droge u akciji MUP-a, pogledajte fotografije

Danas je spaljeno oko tri tone droge ulične vrijednosti od oko 41 milijun eura, zaplijenjene u približno 800 policijskih akcija. Na spaljivanju droge bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Ove godine rekordne zapljene
Ravnateljica Centra za forenzična ispitivanja i vještačenja Andrea Ledić istaknula je da je samo ove godine zaplijenjeno više od četiri tone droge čija se vrijednost procjenjuje na oko 75 milijuna eura, piše Index.
Željko Petković iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekao je kako je važno da ta droga nije završila na ulicama. Dodao je da broj zapljena raste, ali i broj konzumenata, koji se u posljednjih deset godina u svijetu povećao za 20 posto. "Raste i broj smrti. U Hrvatskoj je 25 posto populacije probalo drogu, no posljednjih godina bilježimo stagnaciju tog broja", rekao je Petković.
Policijske akcije i izazovi u borbi protiv narkotika
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina naglasio je važnost međunarodne suradnje. "Nastavit ćemo otkrivati kriminalne skupine, što nije jednostavno", kazao je Milina.
Prema policijskim podacima, u Hrvatskoj se svakoga sata dogodi prosječno 1,2 zapljene droge, što pokazuje razmjere problema. Analize pravomoćnih presuda pokazale su da se u oko 60 posto slučajeva dilanja izriču uvjetne kazne, što, kako navode u policiji, negativno utječe na generalnu prevenciju.
Posebne policijske grupe nadzirale su ovog ljeta glazbene festivale, gdje je u prosjeku privedeno oko 100 ljudi po festivalu.
Fotografije možete pogledati OVDJE.