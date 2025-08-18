Božinović odbrusio Milanoviću: "Valjda jer je ljeto pa se nema što raditi"

Samo jedan status predsjednika Zorana Milanovića bio je dovoljan da saborski zastupnici na nekoliko trenutaka prekinu godišnji odmor.

Milanović je kritizirao premijerove razgovore s liderima država koji namjeravaju slati svoje vojnike u Ukrajinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ministar branitelja Tomo Medved demantirao je Milanovićev status, a oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Ne znam čemu to. Valjda jer je ljeto pa se nema što raditi", poručio je Božinović.

Političari su sličnu raspravu vodili i krajem godine o aktivnosti potpori Ukrajini NSAT-u u njemačkom Wisbadenu. Sabor ju je trebao potvrditi dvotrećinskom većinom, ali o tome se nikad nije glasalo.

Više pogledajte ovdje.