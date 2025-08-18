Close Menu

Božinović odbrusio Milanoviću: "Valjda jer je ljeto pa se nema što raditi"

Milanović je kritizirao premijerove razgovore s liderima država koji namjeravaju slati svoje vojnike u Ukrajinu
Davor Božinović

Samo jedan status predsjednika Zorana Milanovića bio je dovoljan da saborski zastupnici na nekoliko trenutaka prekinu godišnji odmor.

Milanović je kritizirao premijerove razgovore s liderima država koji namjeravaju slati svoje vojnike u Ukrajinu.

Ministar branitelja Tomo Medved demantirao je Milanovićev status, a oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Ne znam čemu to. Valjda jer je ljeto pa se nema što raditi", poručio je Božinović.

Političari su sličnu raspravu vodili i krajem godine o aktivnosti potpori Ukrajini NSAT-u u njemačkom Wisbadenu. Sabor ju je trebao potvrditi dvotrećinskom većinom, ali o tome se nikad nije glasalo.

