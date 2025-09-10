Božinović: "Nama je u interesu da se stanje na Bliskom istoku normalizira"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada". Poručio je da je Vlada principijelna kad se govori o situaciji na Bliskom istoku i ruskoj agresiji na Ukrajinu. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović osudio je jučerašnji posjet izraelskog šefa diplomacije Zagrebu.

"Predsjednik se mogao referirati i prije 10-ak dana kad je u Zagrebu bila palestinska ministrica vanjskih poslova na poziv ministra Grlića Radmana. Normalno je u međunarodnoj politici razgovarati s različitim akterima i poslati svoje poruke. Nama je u interesu da se stanje na Bliskom istoku normalizira", rekao je.

"U interesu nam je da završi strašna humanitarna kriza u Gazi. To je bila prilika da se izraelskom ministru prenesu takve poruke. Ne zaboravljamo kako je zadnja eskalacija krenula - smaknućem više od 1200 izraelskih građana koji su bili na kulturnoj manifestaciji od Hamasa. Nitko u svijetu ne vidi neko održivije rješenje, ali do njega je dug put", dodao je.

"Hrvatska se odlučila za pravu stranu povijesti"

Što se tiče priznavanja palestinske države, Božinović smatra da bi to pitanje trebalo biti na dnevnom redu onda kad se postigne rješenje.

"Usporedbe koje vidim sa situacijom koja je bila ovdje u vrijeme Domovinskog rata, Hrvatska je imala institucije izabrane demokratskim putem, izvršnu vlast, zakonodavnu vlast, diplomaciju i stvorila je vlastitu vojsku, teritorij koji je u konačnici oslobodila i to kad danas govorimo o palestinskoj samoupravi nemamo. Teroristička organizacija je tamo možda najutjecajniji akter", upozorio je.

Komentirao je i odnos na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Tvrdi kako su stavovi više-manje poznati što se tiče Vlade te da je ona principijelna.

"Mi smo principijelni kad se govori o situaciji na Bliskom istoku i kad se govori o ruskoj agresiji na Ukrajinu. To ne vidimo s druge strane. Situacija u Ukrajini svakodnevno pokazuje zašto su se Europa i Hrvatska odlučile kroz razne vidove pomoći za pravu stranu povijesti", istaknuo je.

"Danas više-manje svi nešto rade na svoju ruku"

Govoreći o ruskoj agresiji na Ukrajinu, naglasio je kako je postojala dobra volja volja američkog predsjednika Donalda Trumpa da se sukob završi, ali da se sukob ne može zaustaviti ako strana koja je okupirala dio teritorija suverene zemlje, od toga ne odustaje.

"Ovo je prekretnica ako se dokaže da su ruski dronovi jutros bili iznad Poljske koja je iskoristila oružje kako bi srušila dronove iznad svoga teritorija. Europa je shvatila da se više ne može oslanjati isključivo na američku pomoć kad se govori o vojnom segmentu", naveo je.

"Ako Europa želi što samostalnije nastupati na međunarodnoj sceni, mora imati svoju diplomatsku i druge vještine ojačati onom konkretnom, a to je vojna sila. Danas više-manje svi nešto rade na svoju ruku, krše neke međunarodne norme za koje smo mislili da su uklesane u kamen. Europa se zato mora okrenuti sebi", izjavio je Božinović.

Ponovio je da Hrvatska neće slati vojnike na ukrajinski teritorij.

"Država i Vlada jasno su se odredile prema svim totalitarizmima"

Komentirao je Mostov pokušaj rušenja ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. Najavljuje da će Obuljen Koržinek i dalje biti ministrica zbog toga što je kompetentna, obrazovana, poznaje resor, ima velike i ozbiljne rezultate u svom resoru.

"Napada je ne samo Most, nego i ljevica i to vrlo grubo. Taj politički profil koji ona predstavlja i vodi Vlada na čelu s premijerom, zapravo opoziciju stavlja na margine političkog života", kazao je.

Osvrnuo se i na pozdrav "Za dom spremni". "Država i Vlada jasno su se odredile prema svim totalitarizmima i kad su u pitanju demokratske vrijednosti. Poanta je da naše institucije djeluju prema zakonu. Taj zakon je jasan za svakog. Po tom pitanju želi se samo podići tenzije u društvu jer iz oporbe ne znaju odgovoriti na pitanja koja su prioritetna za naše građane", naveo je.

"Kako bi osigurali svoju vidljivost, zatežu stvari i ponašaju se politički i društveno neodgovorno. Sve što je kažnjivo policija prijavljuje, a sudovi u konačnici donose odluke. Prošla su vremena kad bi drakonskim zakonima i masovnim tamničenjem rješavali neka pitanja. Sve što se dokaže da je proustaško ili drugi totalitarizam, policija prijavljuje", zaključio je.