BOŽINOVIĆ: "Ljude s ilegalnim oružjem sudovi odmah puštaju na slobodu"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je policija na noćašnju pucnjavu u Sisku reagirala vrlo brzom, efikasnom i hrabrom akcijom te da je Hrvatska sigurna zemlja, a policija odrađuje svoj posao.

"Policija je u jučerašnjem nasilnom događaju u Sisku reagirala vrlo brzom, efikasnom i hrabrom akcijom kojom je počinitelj uhićen, onemogućen i stavljen pod nazor, te slijede kriminalistička istraživanja i podizanje optužnice", kazao je Božinović u Dnevniku Nove TV.

Božinović: Ljudi se praktički odmah puštaju na slobodu

Po kućama, podrumima, tavanima nalazi se još puno ilegalnog oružja.

"Mi cijelo vrijeme vodimo kampanje kroz MUP da ljudi dobrovoljno predaju oružje. Ako predaju oružje koje nije registrirano, onda im se neće dogoditi ništa, nikakve sankcije. Kad krene stvar u izvide, u prekršajna ili kaznena djela, to je drugi par rukava.

Sad tu već dolazimo do pitanja koje prilično muči policiju, a to je da je u proteklih pet godina oko 400 kaznenih prijava policija pokrenula zbog ilegalnog nošenja oružja s poznatim počiniteljima. Ja sam to već javno kazao nakon događaja u Srbiji, da kod nas nažalost od svih presuda 90 do 96 posto prošle godine, sve završavaju uvjetnom osudom", nastavio je ministar:

"Zbog toga sam razgovarao i poslao prije nekih mjesec dana pismo predsjedniku Vrhovnog suda gdje ukazujem na tu činjenicu jer uvjerenje policije, i to je svakome jasno, da ako vam 90 posto kaznenih prijava završava uvjetnim osudama - praktički ljudi se odmah puštaju na slobodu. Mi time i ne postižemo ni onu generalnu prevenciju ni specijalnu prevenciju."

"Policija sigurno nije ta koja će procjenjivati nečije psihičko stanje"

"Policija tu postupa i sada temeljem zahtjeva medicinske struke. Radi se o provedbi zakona zaštite osoba s duševnim smetnjama. Policija sigurno nije ta koja će procjenjivati nečije psihičko stanje. To mora raditi struka. Ako struka odluči ovo što govori psihijatar Vukušić, mi ćemo to sigurno provesti. Međutim, teško je o tome tako govoriti", rekao je Božinović.

"Mi možemo smisliti najbolja rješenja, ali pitanje je imamo li resurse za sve to provesti. Ako ima, ako je psihijatrijska struka spremna preuzeti tu vrstu odgovornosti, za policiju je provedba toga onda puno jednostavnija", odgovorio je. Čini se da je Hrvatska u svojevrsnoj spirali zločina.

"Ja ne bih tako kazao. Kad govorimo o djelima ubojstva, posljednjih pet godina u prosjeku imamo deset ubojstava godišnje manje nego pet godina prije. Ove godine se nastavlja taj trend. U prvih šest mjeseci prošle godine se dogodilo 17 ubojstava, ove godine 13 uključujući Osijek", ustvrdio je.

"Međutim, kad vam se dogodi nekoliko ovakvih događaja u nekoliko dana, onda se stvori dojam i ja to potpuno razumijem da su ljudi zabrinuti, ali ponavljam - Hrvatska je sigurna zemlja", zaključio je Božinović.