Božinović komentirao događanja u Splitu: "Ako je gospodin kojeg spominjete član HDZ-a..."

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović boravio je u četvrtak u Splitu gdje je pratio KOMferenciju.

Komentirao je događanja u Splitu kada su maskirani muškarci na Blatinama iz prostorija GK Blatine potjerali okupljene pripadnike srpske manjine, gdje su se trebali održati Dani srpske kulture uz gostovanje folkloraša iz Novog Sada, u organizaciji SKD "Prosvjeta".

„Policija i državno odvjetništvo redovito informiraju javnost o svim poduzetim radnjama. Danas je policija objavila dva priopćenja o događaju koji se zbio preksinoć, gdje je skupina građana upala i prekinula manifestaciju koja se, koliko je meni poznato, godinama održava u Splitu. Tada je nastupalo nekoliko izvođača iz Novog Sada, a u publici je bilo tridesetak ljudi.

Policija je izvijestila da je do sada pritvorskom nadzorniku privela ukupno devet osoba – najprije troje, a potom još šest – koje se dovode u vezu s tim događajem. Kroz kriminalističko istraživanje utvrđeno je da su osumnjičeni svojim ponašanjem počinili dva kaznena djela.

Istraga se nastavlja, a o daljnjim rezultatima javnost će biti pravodobno obaviještena“, kazao je Božinović.

Na pitanje novinara hoće li biti sankcija za uhićenog člana HDZ-a kazao je da policija "u provođenju zakona postupa jednako prema svima i bez obzira o kome se radi".

"Policija ne može razmišljati o tome o kome se radi pa onda eventualno postupati. Ako je gospodin kojeg spominjete član HDZ-a onda bi možda netko iz HDZ-a utjecao. Toga u mandatu naše Vlade nema. Svatko tko je u ovom trenutku pred Državnim odvjetništvom ili sucem istrage - svaka od tih institucija postupa po zakonu. Naravno da postoji i presumpcija nevinosti, a policija postupa profesionalno. Drugačije ne može biti u demokratskoj državi".

Komentirao je i najavljeno okupljanje Torcide.

"Svatko tko smatra i želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može, ali to se mora odvija u skladu sa zakonom i bez nasilja jer je ono u bilo kojem obliku neprihvatljivo", kazao je Božinović.