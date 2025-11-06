Na KOMferenciju u Split stigao bivši predsjednik Srbije, sjedi u prvom redu s ministrom Božinovićem

U vremenu rastuće polarizacije, nesigurnosti i gubitka povjerenja, kada riječi postaju i oružje i obrana, večeras u Splitu počinje KOMferencija 2025 – najveće regionalno okupljanje stručnjaka za komunikaciju.

Od 6. do 8. studenoga, u Hrvatskom domu Split, održava se 24. izdanje KOMferencije u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), s ovogodišnjom temom „Komunikacija na prvoj crti – sigurnost u doba krize“.

Kroz više od 30 predavanja, panela i radionica, više od 500 stručnjaka za komunikaciju, novinara, lidera i studenata raspravljat će o ključnim temama suvremenog društva – od geopolitike i sigurnosti, preko umjetne inteligencije i dezinformacija, do povjerenja i odgovornog informiranja.

Najveća imena – najvažnije teme

KOMferenciju otvara predavanje dr. sc. Borisa Jokića pod naslovom „Volite se ljudožderi“, koje donosi ekskluzivne podatke iz novih istraživanja o polarizaciji i provalama mržnje u javnom prostoru. Slijedit će rasprave o informacijskom ratu, populizmu, umjetnoj inteligenciji i prosvjedima kao obliku društvene komunikacije.

Posebnu pozornost izaziva razgovor s četvero studenata iz Srbije – Dorotejom Antić, Anjom Pitulić, Branislavom Đorđevićem i Jovanom Dražićem, članovima grupe STAV, koji će po prvi put u Hrvatskoj javno govoriti o progonu i slobodi govora nakon što su se našli na tzv. „Vučićevoj tjeralici“ zbog podrške prosvjedima u Srbiji.

U trenutku kada se društvene napetosti šire regijom, a i Hrvatska svjedoči vlastitim podjelama, KOMferencija u Splitu postaje mjesto nužnog dijaloga i promišljanja odgovorne komunikacije.

Razgovori jedan na jedan: sigurnost, vojni rok, digitalni rizici

Publika će imati priliku čuti izravne razgovore s istaknutim političkim i društvenim akterima:

Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade i ministar obrane – o uvođenju obveznog vojnog roka i javnom komuniciranju obrambenih politika

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova – o sigurnosti na internetu, temi Chat Controla i zaštiti djece od online predatora

Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije – o sigurnosnoj arhitekturi regije, odnosima s Rusijom i povjerenju građana u vrijeme globalnih napetosti

Najatraktivniji predavači: Rajović, Sviličić i Jokić

Tri iznimno zanimljiva predavanja donose vrhunski domaći i regionalni stručnjaci:

dr. Ranko Rajović – o utjecaju tehnologije, okoline i stresa na razvoj dječjeg mozga i formiranje stavova mladih

dr. sc. Nikša Sviličić – o umjetnosti čitanja ljudi i moći komunikacije

dr. sc. Boris Jokić – o psihologiji konflikta i važnosti da komunikacija spaja, a ne razdvaja

KOMferencija 2025 ponovno potvrđuje Split kao središte regionalne komunikacijske scene, a sudionici kao i publika imaju jedinstvenu priliku čuti one koji oblikuju javni govor, medije i društvene promjene.

Evo kako nam je ministar Božinović komentirao događanja u Splitu proteklih dana.

„Policija i državno odvjetništvo redovito informiraju javnost o svim poduzetim radnjama. Danas je policija objavila dva priopćenja o događaju koji se zbio preksinoć, gdje je skupina građana upala i prekinula manifestaciju koja se, koliko je meni poznato, godinama održava u Splitu. Tada je nastupalo nekoliko izvođača iz Novog Sada, a u publici je bilo tridesetak ljudi.

Policija je izvijestila da je do sada pritvorskom nadzorniku privela ukupno devet osoba – najprije troje, a potom još šest – koje se dovode u vezu s tim događajem. Kroz kriminalističko istraživanje utvrđeno je da su osumnjičeni svojim ponašanjem počinili dva kaznena djela.

Istraga se nastavlja, a o daljnjim rezultatima javnost će biti pravodobno obaviještena“, kazao je Božinović.