Božićno selo postalo bajka pod snijegom: Otvorenje sljedeću subotu, evo što se "kuha" za veliku svečanost

Sljedeće subote, 29. studenog 2025., u zaseoku Nart u Docu Gornjem otvara se osmo izdanje Božićnog sela, jednog od najposebnijih adventskih kutaka na području Mosora. Nakon što je proteklog vikenda snijeg kratko zabijelio krajolik, pred samo otvorenje očekuje se idealno kasnojesensko vrijeme – suho, prohladno i bez vjetra, savršeno za uživanje u blagdanskoj atmosferi na otvorenom.

Svečanost otvorenja i ove će godine započeti kulturnim programom u kojem sudjeluju KUD Salon i Mjesni odbor. Čast paljenja bezbroj božićnih lampica, kojima je ukrašen čitav mosorski krš oko sela, pripala je štićenicima Centra Juraj Bonaći iz Splita.



Svoj dolazak potvrdili su i direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović, te župan Blaženko Boban, koji će uz domaćine obilježiti početak još jedne nartske adventske čarolije.

Više od četiri milijuna lampica i brojni novi detalji

Posjetitelji su svake godine oduševljeni spektakularnom rasvjetom – preko 4 milijuna lampica koje su djelatnici Božićnog sela tjednima pažljivo postavljali po stablima, grmovima i stijenama divljeg mosorskog krša. Tradicija se nastavlja i ove godine, uz dodatne detalje i preuređenja koji će prostoru dati potpuno novu dimenziju.

Lani je kao posebna atrakcija predstavljena velika božićna kugla kroz koju posjetitelji prolaze pri ulasku u selo, kao i dječje igralište koje je odmah postalo jedno od omiljenih mjesta najmlađih posjetitelja. Organizatori najavljuju da i ove godine pripremaju nekoliko sitnih, ali efektnih noviteta u ambijentu.

Bogata gastronomska ponuda lokalnih OPG-ova

Kako i priliči mosorskom kraju, posjetitelje čeka široka ponuda domaćih specijaliteta s okolnih OPG-ova:

– kuhano vino, čajevi i rakije

– kiseli kupus i kobasice

– pečenica

– poljički soparnik / zeljanik

– palačinke, fritule

– za najmlađe — šećerna vuna i kokice

Sve je pripremljeno na kućicama izletišta Lučić, poznatima po domaćim receptima i kvalitetnim lokalnim namirnicama.

Životinjski svijet – zaštitni znak sela

Božićno selo u Docu Gornjem među posjetiteljima je posebno poznato po svom bogatom životinjskom svijetu, koji je prošle godine narastao na 160 jedinki — od himalajskih koza, krava, konja, ljama i jelena, preko muflona, kokoši i fazana, pa sve do simpatičnih Minnesota svinja.



U lani najavljenim novitetima isticao se valabi, prvi zabilježeni mali klokan u Dalmaciji, te tri prelijepe papige are, koje su stigle tik pred početak adventskog razdoblja.

Kako doći?

Iz Splita je najjednostavnije krenuti autocestom i sići na izlazu Bisko, potom pratiti putokaze za Božićno selo.

Druga varijanta vodi preko Žrnovnice – Srinjina – Tugara – Gata – Blata na Cetini, gdje se skreće za Trnbuse.

Iz smjera Makarske najbolji je izbor autocesta do Blata na Cetini, potom prema Trnbusama.