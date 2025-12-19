Božićno druženje u Omišu: 300 porcija bakalara i 75 kilograma tune za građane

Gradonačelnik Zvonko Močić, zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević i Gradsko vijeće Grada Omiša pozivaju sve građane na tradicionalno druženje uz domaću spizu i božićnu glazbu koje će se održati na Badnjak, srijedu 24. prosinca 2025., s početkom u 11.00 sati na Trgu Stjepana Radića.

Tijekom događanja bit će podijeljeno 300 porcija bakalara i oko 75 kilograma filea tune, a posjetitelji će moći uživati u prigodnoj božićnoj atmosferi i glazbi.

Druženje je otvoreno za sve građane, a organizatori pozivaju sve da dođu i zajedno proslave predstojeće blagdane.