Božićnice bar nekima u Splitu rastu! Evo koliko će dobiti djelatnici u Banovini

Nakon što je RTL Danas objavio podatke o božićnicama u državnim tvrtkama, redakcija je istražila i koliko će najveći hrvatski gradovi nagraditi svoje zaposlenike i umirovljenike ove blagdanske sezone. Upit je poslan na adrese 20 najvećih gradova, a odgovor je stigao iz njih jedanaest. Rezultati pokazuju veliku raznolikost – od najviših božićnica od 350 eura do najnižih od 200 eura – ali i zanimljive nove mjere poput dječjih božićnica u Varaždinu te trajnog dodatka za umirovljenike u Zadru.

Zagreb i dalje najizdašniji, veći iznos i za korisnike socijalnih naknada

U glavnom gradu zaposlenici i ove godine dobivaju 350 eura, isto kao i lani. Božićnica pripada svim službenicima, namještenicima te djelatnicima gradskih ustanova, uključujući vatrogasce i zaposlenike vrtića.

Grad Zagreb isplatit će i božićnicu od 100 eura za 32.210 korisnika socijalnih naknada – što je 7.734 korisnika više nego prošle godine. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 3,2 milijuna eura.

Zadar uvodi mjesečni dodatak za umirovljenike

Zadarski gradonačelnik Šime Erlić najavio je trajnu mjeru pomoći umirovljenicima s niskim primanjima – mjesečni dodatak od 30 do 60 eura, ovisno o visini mirovine. Pravo će ostvariti više od 6.000 umirovljenika, a mjera će se primjenjivati već od listopada.

Zaposlenici Gradske uprave, njih 195, dobit će 350 eura, a umirovljenici s mirovinama nižima od 200 eura dobit će božićnicu od 53 eura.

Varaždin dijeli i dječje božićnice

Gradonačelnik Neven Bosilj potvrdio je da će Varaždin i ove godine biti među najizdašnijima – zaposlenici dobivaju 350 eura, umirovljenici od 60 do 75 eura, a djeca do 17 godina po 25 eura.

Ukupno 6.138 korisnika primit će 402.810 eura. Varaždin je među rijetkim gradovima koji isplaćuju dječje božićnice.

Karlovac zadržava 350 eura za zaposlenike, 50 za umirovljenike

Zaposlenici Gradske uprave Karlovca dobit će 350 eura, dok će umirovljenici s mirovinom do 500 eura primiti 50 eura božićnice. Isplata će se obavljati putem FINA-e, a dio korisnika mora prethodno predati zahtjev.

Samobor zadržava prošlogodišnje iznose

Grad Samobor isplaćuje 350 eura zaposlenicima, a umirovljenici i socijalno ugrožene skupine dobit će između 45 i 85 eura, ovisno o primanjima. Božićnice se mogu podići od 3. studenoga do 6. prosinca u poslovnici FINE. Ukupno je osigurano 54.665 eura za 879 korisnika.

Split zadržava 331 euro, Rijeka povećava iznose

U Splitu službenici dobivaju 331 euro, dok će iznos za umirovljenike biti poznat uskoro. Rijeka, pak, povećava iznose božićnica za 30 posto. Umirovljenici s mirovinom ispod 460 eura dobit će 130 eura, a oni s višima 100 eura. Grad je za 2.400 korisnika izdvojio 279.000 eura.

Slavonski Brod i Đakovo zadržavaju prošlogodišnje iznose

U Slavonskom Brodu zaposlenici i ove godine primaju 300 eura, a umirovljenici 60 do 80 eura. Slična je situacija i u Đakovu – gradski zaposlenici dobit će 300 eura, a umirovljenici od 50 do 80 eura. Grad zadržava i pravo na božićnicu za korisnike socijalnih naknada i žene zaposlene kroz program “Zaželi”.

Osijek s najnižom božićnicom

Osječki zaposlenici dobit će 200 eura, što je najniži iznos među gradovima koji su odgovorili. Umirovljenici i socijalno ugroženi građani također će dobiti božićnice, a novi iznosi i cenzusi bit će objavljeni uskoro.

Kaštela i ostali gradovi još bez odluke

Kaštela odluku o božićnicama donose tijekom studenoga. Odgovore još nisu poslali Velika Gorica, Pula, Dubrovnik, Šibenik, Vinkovci, Sisak, Bjelovar i Koprivnica.