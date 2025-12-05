"Božićne radosti" Želimire Ganze oživjele tradiciju u Domu Zenta

U Domu za starije "Zenta" 5. prosinca 2025. svečano je otvorena izložba "Božićne radosti" autorice Želimire Ganze, u suradnji s kreativnom radionicom "Zlatne ruke naše bake". Posjetitelji su imali priliku uživati u predivnim božićnim dekoracijama i rukotvorinama koje su nastale pod rukama Vanje Bule, Marije Jakovčević, Olgice Matić, Marije Medar, Milene Markovski, Nevene Markovski i Ankice Skakelja.

Izložba će biti otvorena do 7. siječnja 2026. i nudi pravi doživljaj božićne tradicije.

"Kad sam bila mala, Advent su znali samo pobožni, a svijeće na stolu za Božić palile su se tek navečer. Danas je sve drugačije, običaji se mijenjaju, ali toplina i radost koje nose blagdani ostaju iste", u opisu izložbe prisjetila se Adela Roudi. Posjetitelji su mogli vidjeti i kako su se nekada pripremale delicije poput bakalara, fritula, orašastih plodova i suhog voća, te kako se stvarala prava božićna čarolija u kućama i obiteljima.

Posjetitelji su s osmijehom razgledavali štandove i rukotvorine, diveći se detaljima i mirisima koji prizivaju sjećanja na djetinjstvo i stara vremena. Djelić atmosfere donosimo u galeriji.