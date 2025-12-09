Božić u miru i blagostanju: Dugopolje daruje poklon-bonove za umirovljenike, nezaposlene i samohrane roditelje

- Općina Dugopolje će i ove godine svojim prilogom omogućiti najpotrebitijima da obogate svoju Božićnu košaricu te Božić i Božićne blagdane provedu u miru i blagostanju sa svojim najmilijima - objavio je načelnik Općine Dugopolje, Perica Bosančić na Facebooku.

Pravo na Božićnicu ostvaruju korisnici mirovine, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici Centra za socijalnu skrb, nezaposlene osobe, članovi HVIDRE i samohrani roditelji, a koji imaju prebivalište na području Općine Dugopolje.

Isplata će se obavljati na temelju popisa:

- Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za korisnike koji su to pravo stekli do 31. listopada 2025. godine.

- Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za korisnike nacionalne naknade za starije osobe, a koji su to pravo stekli do 31. listopada 2025. godine.

- Centra za socijalnu skrb u kojem su korisnici razvrstani prema vrsti naknade, a koji su to pravo stekli do 31. listopada 2025. godine.

- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe s područja Općine Dugopolje koji su na dan 25. studenog 2025.godine bili prijavljeni na zavod za zapošljavanje.

- HVIDR-e, za hrvatske ratne vojne invalide s prebivalištem na području Općine Dugopolje, a koji su to pravo stekli do 25. studenog 2025. god

Pravo na isplatu Božićnice imaju korisnici u sljedećim rasponima, ali to pravo mogu ostvariti samo s jedne osnove:

- umirovljenici s mirovinom do 500,00 eura i korisnici naknade za starije osobe u vidu poklon bona u iznosu od 150,00 eura,

- umirovljenici s mirovinom od 500,01 eura do 800,00 eura u vidu poklon bona u iznosu od 100,00 eura,

- umirovljenici s mirovinom većom od 800,01 eura u vidu poklon bona u iznosu od 70,00 eura.

- korisnici naknade Centra za socijalnu skrb u iznosu poklon bona od 150,00 eura.

- nezaposlene osobe s područja Općine Dugopolje u iznosu poklon bona od 150,00 eura.

- članovi HVIDRE s područja Općine Dugopolje u iznosu poklon bona od 100,00 eura.

- samohrani roditelji djeteta do 18 godine života poklon bon u visini 150,00 eura ( Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici i sam skrbi i uzdržava svoje dijete, te roditelj čiji je supružnik preminuo i time sam skrbi i uzdržava svoje dijete)

Ukoliko korisnici nisu evidentirani na dostavljenim popisima imaju pravo na isplatu Božićnice uz dostavu rješenja/potvrde o utvrđenom statusu.

Podjela će se vršiti od 16. do 19. prosinca 2025. god u prostoriji Doma kulture u Dugopolju od 10h do 13h i to prema rasporedu:

- 16. prosinca- korisnici sa prezimenom od slova A do Đ

- 17. prosinca- korisnici sa prezimenom od slova E do slova L

- 18. prosinca- korisnici od slova LJ do slova R

- 19. prosinca- korisnici od slova S do slova Ž

- Molimo da se držite rasporeda.

Sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je razvidno po kojoj osnovi korisnik ostvaruje prvo na isplatu Božićnice. Vaš Načelnik Perica Bosančić - stoji u Facebook objavi.