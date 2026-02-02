Boysi na današnjoj utakmici uputili poruku Torcidi

Dinamo je u posljednjoj utakmici 20. kola SuperSport HNL-a pobijedio Vukovar rezultatom 3:1. Dva pogotka za Dinamo postigao je Dion Drena Beljo, dok se jednom u strijelce upisao Monsef Bakrar. Jedini pogodak za Vukovar zabio je Lovro Banovec. Ovom pobjedom Dinamo je povećao prednost na vrhu ljestvice te sada ima sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka.

Tijekom susreta, pripadnici Bad Blue Boysa istaknuli su transparent s porukom upućenom Torcidi, što nije prošlo nezapaženo među navijačima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa