Bosančić: "Gaj ne nestaje – ovo su pripremni radovi za novu školu i uređenje parka"

Stanovnike Dugopolja ovih je dana dočekala prizor koji je mnoge vratio u djetinjstvo – i istovremeno zabrinuo. Radovi u Gaju, mjestu koje generacijama pamte kao prostor igre i druženja, na prvu su nekima izgledali kao "brisanje Gaja s lica zemlje".

No, prema objavi načelnika Općine Dugopolje, Perice Bosančića, riječ je o pripremnim radovima u sklopu većeg projekta koji uključuje izgradnju nove škole te uređenje i "pomlađivanje" Gaja.

"Jeli nestaje naš Gaj? Naravno da nije", poručio je Bosančić u objavi, osvrnuvši se na reakcije mještana. Dodaje kako je razumljivo da je ljudima teško gledati promjene na prostoru uz koji ih vežu uspomene: "Svima nama koji smo školske dane provodili u igri u Gaju današnja slika izgleda, u najmanju ruku, tužno."

Načelnik naglašava da je riječ o nužnoj fazi radova: "Ipak, to je samo neophodni dio pripremnih radova za izgradnju nove škole, ali i uređenja i pomlađivanja Gaja."

Prema njegovim navodima, Gaj je obuhvaćen projektom uređenja te će s novim školskim objektom činiti jedinstvenu cjelinu. "Na priloženim slikama možete vidjeti da je Gaj obuhvaćen projektom uređenja i da će zajedno sa novim objektom škole činiti cjelinu", istaknuo je.

U najavi budućeg izgleda prostora, Bosančić navodi kako je planirano ozelenjavanje i opremanje sadržajima za rekreaciju i boravak na otvorenom: "Pomno odabrana mediteranska stabla i ljekovito bilje, trim staza, dječje sprave za igru i vježbanje, urbana oprema itd…."

Zaključno poručuje da je cilj dobiti funkcionalniji i sigurniji prostor za sve generacije: "Novi Gaj bit će ljepši, bogatiji i sigurniji za sve!"