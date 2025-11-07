Bosanac snimio jezivi trenutak pada aviona neposredno nakon polijetanja sa zračne luke Louisville

Pojavio se novi video koji prikazuje trenutak pada teretnog zrakoplova UPS-a u Louisvilleu, Kentucky, ovog tjedna, kada se pretvorio u golemi vatreni oblak u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, uključujući tri pilota.

Videozapis, objavljen u srijedu prikazuje zrakoplov u plamenu neposredno prije nego što se u utorak srušio na niz zgrada južno od međunarodne zračne luke Louisville Muhammad Ali, uništivši okolno područje. Navela je kako je snimku zabilježila kamera u automobilu njezina oca.

Satelitske snimke mjesta nesreće pokazuju veliko polje krhotina koje se proteže više od pola milje.



Dužnosnici su u srijedu rekli da se lijevi motor zrakoplova zapalio i odmah odvojio prilikom polijetanja.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear rekao je u srijedu da se vjeruje kako je među poginulima i jedno malo dijete. Dodao je da bi broj poginulih mogao porasti te da "još uvijek tragaju za nekoliko drugih osoba".

UPS-ov let 2976, koji je letio prema Honoluluu, imao je tri člana posade, rekli su dužnosnici. Zrakoplov je nosio oko 144.000 litara goriva, prema riječima službenika.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa istražuje nesreću, proučavajući povijest održavanja zrakoplova uz pomoć forenzičkih istražitelja FBI-a. Uključenost FBI-a standardna je procedura i ne sugerira da vlasti sumnjaju na terorizam.