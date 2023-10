BORBA ZA ALIMENTACIJU "Ne plaća za bolesno dijete ni sramotnih 100 eura koje je odredio sud"

"Živim s roditeljima, bez stalnih primanja, nezaposlena, a zbog djetetovog zdravstvenog stanja tu je i nemogućnost da radim. Uzdržavamo se od mirovine mojih roditelja i dječjih primanja koja nisu dovoljna za sve", kaže Gordana za 24 sata. Djeca su joj rođena u izvanbračnoj zajednici.

"Veza s njihovim ocem trajala je oko pet godina. Ja sam mu se stalno vraćala i odlazila, padala sam na njegovu priču kako će se promijeniti. Tek kasnije je pokazao svoje pravo lice. A kada je postao nasilan, vratila sam se svojim roditeljima", otkriva svoju traumatičnu priču Gordana.

Dodaje da je njihovo starije dijete koje je tada imalo tri i pol godine, svjedočilo očevom nasilju nad majkom što je imalo i negativan utjecaj na dijete. Premda je on danas pametan i bistar devetogodišnji dječak, posljedice su mu ostale za cijeli život.

"Iako su nam odnosi bili teško narušeni, ja sam i dalje nastojala ostati u dobrim odnosima s njim zbog djece i njihovog zakonskog prava na odnos s ocem, ali unatoč svemu, otac je bio nezainteresiran, vulgaran i nastavio me vrijeđati i ponižavati, nakon čega sam prekinula kontakt s njim. Budući da smo bili u izvanbračnoj vezi, podnijela sam samo postupak za skrbništvo, jer ionako od rođenja samostalno skrbim o djeci. Po sudskoj presudi odlučeno je da će se viđanje održavati pod nadzorom stručne osobe koju imenuje Centar za socijalnu skrb. Isti nije donio odluku, a danas smatram i da je zdravstveno stanje djeteta s poteškoćama prevelika odgovornost koju bi stručna osoba preuzela", zaključila je Gordana. Ocu je dodjeljeno po sudskoj presudi da plaća uzdržavanje za djecu, tada još u kunama, za starije dijete 700 kuna i za dijete s poteškoćama 800 kuna.

"Smatram da je ovo sramotni iznos koji je manji od minimalnog zakonskog iznosa za uzdržavanje. No, on ni to nije plaćao. Pokrenula sam kazneni postupak. U sudskom postupku određena mu je uvjetna osuda kojom se određuje kazna zatvora od jedne godine ako ne plati zaostatke. Tada je odjednom imao novce i platio je zaostatke da ne ode u zatvor, a kasnije je opet prestao plaćati. Obratila sam se i Centru za socijalnu skrb i jedno vrijeme djeca su imala pravo na privremeno uzdržavanje. Državnu alimentaciju djeca mogu primati tri godine. Za moju djecu to znači do sedmog mjeseca iduće, a onda ćemo se opet vjerojatno vući po sudovima", kaže Gordana.

Dodaje da se bivši predstavlja kao osoba teškog materijalnog stanja te ne pomaže niti u kojem smislu, ne pita za djecu, ne vodi brigu o njima, a šestogodišnjak ga gotovo i ne poznaje.

Nema pravog mehanizma

"Smišlja razne razloge da ne plaća, daje lažne iskaze, izvlači se na nezaposlenost, a radi na crno. Što se ovrhe tiče, ne mogu ga ni ovršiti jer nemam na temelju čega, sve što ima je dobro smišljeno s njegove strane i ne glasi ništa na njega. Zasnovao je drugu obitelj i dobio još dvoje djece, te ima dodatne troškove i obveze prema njima, ali unatoč tome njegova obaveza prema našoj zajedničkoj djeci ne prestaje", kaže za 24 sata Gordana koja je pokrenula kazneni postupak protiv bivšeg supruga i koji je u tijeku.

"Institucije rade svoj posao, ne mogu reći da ne, ali definitivno puno toga ovisi i kod kakvog suca dođeš, a i bez odvjetnika se jednostavno ne možeš izboriti za ta dječja prava. Većinom se ide na to da se nađe neko kompromisno rješenje, sporazum između roditelja, ali na taj način on najlakše izbjegava odgovornost", rekla je Gordana.

Ali hrabrost i volja za životom je ne napuštaju.

"Izdrži se sve, idem naprijed s nadom da će sve biti u redu, jer život ide dalje. A s druge strane, duboko u sebi znam da za djetetove bolesti nema lijeka, dijagnoze su trajne i tad mi bude teško jer već i sama znam što ga čeka u budućnosti. Ostajem hrabra i jaka zbog djece jer ona u meni vide sve, ja sam im i otac i majka", zaključila je.

Priču ostale tri samohrane majke pročitajte OVDJE.