Borba protiv Thompsonove uzurpacije krova dobiva novi nastavak

Nakon što je Jutarnji list jučer objavio da je USKOK odbacio kaznene prijave Thompsonovih susjeda zbog sporne uzurpacije krova njihove zgrade, Index doznaje da će suvlasnici preuzeti kazneni progon kao oštećenici.

Potvrdila je to za Index njihova odvjetnica Jadranka Sloković. Oštećenici, koji su u ovom slučaju ostali bez dijela nekretnina, imaju prema Zakonu o kaznenom postupku pravo preuzeti kazneni progon. To znači da sada mogu od suca istrage tražiti da pokrene postupak protiv osoba koje smatraju odgovornima za mogući kriminal. Njih su već naveli u kaznenim prijavama što ih je USKOK odbacio.

Ako sudac istrage prihvati njihov zahtjev, donijet će rješenje da se istraga provede. Slučaj na kraju može dovesti i do optužnice, pa i presude, što je već viđeno u domaćem pravosuđu.

Sumnje u zlouporabu položaja

U pitanju su sumnje u zlouporabe ljudi u splitskoj gradskoj upravi te ostalih koji su navodno omogućili Thompsonu da uzurpira dio krova zgrade na Žnjanu. Međutim, USKOK je, kako je objavio Jutarnji list, zaključio da je problem bio u načinu izgradnje zgrada u kojima se nalaze ove nekretnine, odnosno činjenici da investitor prilikom izgradnje, prije 20-ak godina, nije poštovao pravomoćno izdanu građevinsku dozvolu. Zbog toga su kupci kasnije morali ozakoniti apartmane u tim zgradama i utvrđivati vlasništvo nad njima.

I pritom je zaključio da se Thompson legalno upisao kao vlasnik tog navodno spornog dijela nekretnine na vrhu zgrade na Šetalištu Ivana Pavla II. Najjednostavnije rečeno, utvrđeno je da izvorni projekt nije predviđao ni ravni krov ni klasičnu terasu, nego nadogradnju, "nadgrađe". Dakle to je bila dodatna etaža na vrhu zgrade iznad apartmana koji je kasnije kupio drugi suvlasnik, odnosno točno ispred stana na vrhu susjedne zgrade, koji je pak kasnije kupio Thompson.

Stoga je ta etaža s "pravom nadogradnje" kao takva upisana u zemljišnim knjigama, a nikada nije bila ni predviđena kao zajednički odnosno suvlasnički prostor. USKOK tijekom izvida nije utvrđivao vlasništvo, ali je ipak odbacio kaznene prijave.

Vještaci potvrdili sumnje na kriminal

Istovremeno su čak dva sudska vještaka potvrdila da se u zgradi na Žnjanu dogodio kriminal. Jedan od njih, Ivan Martić, koji je stalni sudski vještak za građevinarstvo pri Županijskom sudu u Zagrebu, u svom je zaključku bio vrlo eksplicitan.

"Kod upisa u zemljišnim knjigama je nedvojbeno izvršen upis na protuzakoniti način dijelova zgrade za koje ne postoji ni jedan pravno valjan dokument koji bi utvrdio da je upisano zakonito i legalno. Ovakvim postupanjem i priloženom dokumentacijom se nedvojbeno mogu provjeriti ove moje navode i tvrdnje, ali samo ako ima volje i interesa. A kako se radi o službenim ispravama i državnim institucijama, nadležno je Državno odvjetništvo.

Izgradnja evidentirana naknadno na krovu zgrade kao zajedničkom dijelu, uz nasilno proveden protuzakoniti upis prava vlasništva 'idealnog nepoznatog udjela' je sama po sebi čin samovolje i bez obzira na ishođeno rješenje o izvedenom stanju, napominjem da je predmetni dio zgrade krov - zajednički dio.

Suvlasnici su stvarni vlasnici bez obzira tko je posjednik i što tvrdi pojedini odvjetnik ili sudac pod utjecajem. Zakon je odredio način stjecanja prava vlasništva i s njim povezanih prava. Dakle ne ja, već ZAKON.

Ne postoji kupoprodajni ugovor kojim se isto može potkrijepiti, već samo nekoliko naknadno sačinjenih i krivotvorenih dokumenata s lažnim ovjerama i potpisima neovlaštenih osoba, a to je sve eventualno prema potrebi moguće dati na vještačenja. Iako smatram da će čak i ovakvi uigrani krugovi ljudi odustati od tvrdnje da su ispravni i legalni", poručio je bez zadrške ovaj vještak, piše Index.