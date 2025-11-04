USKOK potvrdio: 'Thompson bio u pravu oko terase na Žnjanu'

O stanu Marka Perkovića Thompsona na splitskom Žnjanu, posebno zbog famozne terase zbog koje vodi niz sudskih sporova sa susjedima, često se pisalo u medijima. Zbog penjanja na tu terasu zajedno sa susjedom Brankom Miodragom, koji je tužio Thompsona smatrajući da se radi o suvlasničkom dijelu zgrade, optužnicu za ometanje privatnog posjeda zaradila je i novinarka Danka Derifaj. Dok se oko cijelog slučaja povremeno dizala velika bura u javnosti, u pozadini je u tišini provedena vrlo detaljna istraga državnog odvjetništva. Konkretno, izvide je proveo USKOK, i to na temelju kaznene prijave koju je podnio upravo Branko Miodrag te naknadno podnesene kaznene prijave vlasnice drugog stana u istoj zgradi, Milene Banjan.

