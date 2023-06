BOLJE ULITI LITRU BENZINA U AUTO NEGO POLIZATI SLADOLED? Cijene sladoleda otišle u nebo: "Skoro me uhvatila tuga za plaćenim sladoledom"

"Hajde honey, please, please

za jedan dobar liz, liz

nakon ovakvog dana bio bi red

ma hajde kupi mi sladoled", dobro su poznati stihovi popularne pjesme 90-ih pjevačice Kasandre. U dobrim starim 90-ima bile su i dobre (čitaj prihvatljive) cijene sladoleda ako pogledamo iz perspektive današnje 2023. godine kada za jednu kuglicu slatke hladne poslastice trebamo izdvojiti i do tri eura.

Rijetki su oni koji ga ne vole, a pored kave, ovaj slatki užitak zasigurno je nezaobilazni dio đira po gradu. Obzirom na inflaciju i poskupljenja koja nam samo pristižu, odlučili smo provjeriti cijene sladoleda u gradu podno Marjana.

Odmah na prvu naišli smo na četveročlanu obitelj, a tata Marko nam je kazao da im je sladoled ovoga ljeta koje kalendarski još nije ni započelo postao luksuz.

"Neki dan smo u trgovini kupili 4 sladoleda našeg hrvatskog prizvođača, svakome po jedan. Račun me izašao 9,20 eura. Šokirao sam se cijenom. Još kada sam preračunao u dobre stare kune pa shvatio da je to oko 70 kuna, skoro me uhvatio žal za kupljenim.

Danas smo se odlučili počastiti sladoledom ovdje u gradu. Kupili smo svatko po kuglicu sladoleda u našega 'Hajduka' gdje je jedna kuglica 1,70 eura. Ajde nisam žalio obzirom da sam se neki dan šokirao cijenom u trgovini, a ovdje još uvijek uvik dobijem lipi kremasti sladole preliven onom čokoladom koja nije minjala okus otkada sam dite bio. To je slatičarnica koja je opstala sve ove puste godine i mogu vam reć da sam sretan da je tako", kazao nam je Marko.

U Matošićevoj ulici kod broja 4. prije pola stoljeća obitelj Emrulai i Šakiri otvorili su slastičarnicu 'Hajduk' u kojoj držeći se tradicionalnog recepta iz godine u godinu inflacija i rast cijena pa time i rast cijene kuglice nije utjecao na promet. Svita ima, kuglice su obilate, a još uvijek se može uzeti i pola-pola uz neizostavan preljev. Čokoladni. Onaj koji stvara uspomene.

Gužva u Cosmijevoj, čeka se u redu za kuglicu sladoleda

Naša slijedeća lokacija bila je Cosmijeva ulica i gelaterija Emiliani. Mala slastičarnica u centru grada za koju mnogi Splićani tvrde da je jedna od najboljih u gradu. Sudeći prema redu koji smo zatekli, a koji se čeka zbog kuglice sladole, na prvu se zbilja da zaključiti da je riječ o zaista posebnom sladoledu.

"Vidjeli smo jako dobre ocjene i odlučili probati sladoled baš na ovom mjestu. Čekamo u redu jedno 10 minuta. Valjda će nam se isplatiti", kroz smijeh nam govori simpatična djevojka iz Britanije koja red čeka zajedno sa svoje dvije prijateljice.

"Lokacija je jako dobra, lako je za pronaći. Čitali smo recenzije o slastičarnicama u centru grada i za ovu su mnogi turisti napisali jako dobre komentare. Još kada smo vidjeli fotografije morali smo doći probati sladoled. I mogu vam reći da je zaista super. Kremast, punog okusa", kazao nam je MIhael iz Pariza.

Na upit o cijeni dodao je:

"Cijena je malo veća, ali svakako se isplatilo jer je sladoled zaista super".

Dodajmo kako vlasnik 'Emiliane', svake godine zadnjeg dana sezone počasti svoje Splićane besplatnim sladoledom što je zasigurno jako lijepa gesta.

"Skupo je, ali tko voli nek izvoli"

Malo niže niz spomenutu ulici našle su se još dvije slastičarnice koje su svoja vrata otvorile s prvim toplijim danima. Nekoliko desetaka metara dalje još jedna, pa još jedna. I eto nas na Voćnom trgu gdje smo u gelateriji 'aMare' naišli na vlasnik Petra.

Upitali smo ga o infalciji i tome koliko je ona utjecala na formiranje cijene od 2,50 eura (za domaće je cijena 2 eura, popust od 20% - bravo, bravo!) koliko je potrebno izdvojiti za kuglicu sladoleda u ovoj šarmantno uređenoj gelateriji.

"Utjecala je, naravno sve je išlo gore već prošle godine. Od sirovina, mlijeka, šećera Neke su cijene otišle čak za 100% gore. Prošle godine u travnju šećer je bio 3,5 do 4 kune sada je 10. I sve sirovine i paste koje uzimamo išle su 30% gore. Znaju se ljudi žaliti da je 2 eura puno, ali evo vam primjer: obzirom da radimo sa špatulama otprilike u jednoj kuglici sladoleda ima 140 grama dok Ledov King ima 80 grama i dođe 2, 60 eura. Ne idu ljudi baš pretjerano za tim, o kvaliteti neću ni govoriti. Sladoled koji se radi na licu mjesta, koji se praktički radi vama pred očima i odmah se poslužuje, ne može se mjeriti s nekim drugim sigurno", pojašnjava nam.

Mango alfonso ili pistachio bronte, sorte koje nema nitko u gradu Splitu možete naći u ovoj slastičarnici. Među najpopularnijim okusima osim ova dva spomenuta je zasigurno i sladoled od bijele čokolade, šipka i preljeva od pistacia. Tko ga proba, ne zaboravlja taj okus.

"Ne znam je li ga itko probao, a da se nije oduševio", komentirao je simpatični Petar koji je itekako zadovoljan početkom sezone.

GALERIJA Kliknite za pregled

Luksuz ili ne? Upitali smo domaći svit

Ove slatke delicije šetajući kroz centar grada mogu se zbilja naći na svakom koraku, a cijene se kreću u rasponu od 1,50 do 3,20 eura. Cijena je u odnosu na prošlu godinu itekako porasla, a krivac za to je sveopći val poskupljenja namirnica i energenata što je uvjetovalo i rast brojnih prizvoda i usluga, među njima i rast cijene sladoleda.

Jesu li s povišenjem cijena ipak neki pretjerali upitali smo domaći svit.

"Pa sad je li realna cijena ili nije, mislim da nije. Nekako mi se čini da u jednoj kuglici sladoleda nema šta koštati 2 eura", kazala nam je umirovljenica Sanja.

"Sve je otišlo gore, spiza, gorivo, pa tako i sladoled. Skupo je dat toliko para za kuglicu, ali tko voli, nek izvoli", kazala nam je gospođa Natali.

"Pa i je i nije skupo. Sladoled je nekako meni nezaobilazan kada idem đir priko grada. Imam svoju omiljenu slastičarnicu i njoj sam vjerna unatoč što su digli cijene. Kvaliteta sladoleda mi se čak čini i malo bolja otkako je poskupio", rekla nam je Jelena, a s njom se slaže i njen prijatelj Ivan.

"A nije skupo. U centru grada platit sladoled 2 ili 3 eura nije skupo. Pogledajte kada mi odemo u neke europske gradove koje cijene plaćamo. Kada to usporedimo nije skupo i neka su cijene takve da se zaradi. Možda bi jedino bilo ok imati cijenu za domaće, a drugu cijenu za turiste. Ali i ovako je meni ok".

Je li cijena kuglice od 3,20 eura koliko morate izdvojiti za najskuplju kuglica u gradu Splitu (po onome što smo mi istražili) realna ili napucana, prosudite sami. Činjenica jest da je danas jeftinije uliti litru goriva u auto nego polizati kuglicu sladoleda, ali gušti se skupo plaćaju pa tko voli ,nek izvoli.