Bolest plavog jezika u još jednoj županiji: Zabilježena i smrt stoke, čekaju se rezultati nalaza

Nakon što je krajem srpnja na području Općine Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji potvrđena cirkulacija bolesti plavog jezika, isto se sada dogodilo i u Istarskoj županiji.

U osam je staja, uglavnom u središnjoj Istri, osim pozitivnih nalaza na virus bolesti plavog jezika serotipa 8, zabilježena i smrt ovaca. Pozitivni nalazi stigli su i za ovce u jednom stadu u Općini Vrbnik na otoku Krku.

"Na primjerima nekoliko ovaca utvrđena je bolest, a za ostale uzorke još se čeka nalaz iz Španjolske jer vrlo je bitno znati o kojem se serotipu bolesti radi da bismo mogli provesti preventivno cijepljenje. Zasad smo u kontaktu s našim ovčarima, s našim vlasnicima stoke, koji provode zootehničke i higijenske mjere", reporterki Dnevnika Nove TV Lini Dollar objasnio je Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu istarske županije.