Bojan Ivošević: "Šuta drastično povećava komunalni doprinos, najteže pogođeni istočni dijelovi grada"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama upozorivši da je gradonačelnik Tomislav Šuta bez najave pokrenuo javno savjetovanje o značajnom povećanju komunalnog doprinosa. Prema njegovim navodima, riječ je o još jednoj odluci s ozbiljnim financijskim posljedicama za građane koju Grad nije prethodno komunicirao javnosti.

Ivošević podsjeća da je slična situacija nedavno viđena kod predloženog povećanja poreza na nekretnine za 150 posto. “Grad Split nastavlja praksu nekomuniciranja odluka koje izravno pogađaju svakodnevni život građana”, poručio je.

Drastični skokovi u istočnim kotarevima

Kako tvrdi Ivošević, komunalni doprinos — namet koji se plaća pri izgradnji objekata — trebao bi porasti u gotovo svim mjesnim odborima i kotarevima, najviše u istočnim dijelovima grada. Prema podacima koje je objavio, rast po kvadratnom metru bio bi:

77% u Slatinama

69% u Žrnovnici

59% u Donjem Sitnom, Gornjem Sitnom i Srinjinama

43% na Mejašima i Sirobuji

36% u Šinama, Kamenu i Stobreču

11% u Brdima, Kocunaru, Kmanu, Pujankama, Ravnim Njivama i Visokoj

6% u Blatinama–Škrapama, Bolu, Gripama, Lokvama, Lovretu, Plokitama, Spinutu, Splitu 3, Sućidaru i Žnjanu

U kotarima kao što su Bačvice, Grad, Lučac–Manuš, Meje, Mertojak, Trstenik i Varoš cijena bi ostala gotovo nepromijenjena — tek za tri centa veća.

Legalizacija: povećanja idu i do 877%

Ivošević posebno ističe da bi povećanje cijene komunalnog doprinosa kod legalizacije objekata bilo još ekstremnije. Prema njegovoj objavi, poskupljenja iznose:

877% u Slatinama

652% u Žrnovnici

426% u Donjem Sitnom, Gornjem Sitnom i Srinjinama

391% na Mejašima i Sirobuji

277% u Šinama, Kamenu i Stobreču

227% u Brdima, Kocunaru, Kmanu, Pujankama, Ravnim Njivama i Visokoj

145% u Blatinama–Škrapama, Bolu, Gripama, Lokvama, Lovretu, Plokitama, Spinutu, Splitu 3, Sućidaru i Žnjanu

96% u Bačvicama, Gradu, Lučac–Manušu, Mejama, Mertojaku, Trsteniku i Varošu

“Upozoravali smo da ništa nije besplatno kada je Šuta preuzimao obaveze županije na teret grada i dijelio ‘besplatne’ stvari. Sad će to višestruko naplatiti građanima dizanjem svakog mogućeg nameta”, napisao je Ivošević, poručivši da se gradonačelnik ponaša “kao pijani milijarder”.

Upitna zonacija: Stobreč u povlaštenoj, Sirobuja u skupljoj zoni

Ivošević se u objavi dotaknuo i novog prijedloga zonacije, napominjući dvije nelogičnosti:

da je GK Šine izdvojen u zonu 2, iako je ostatak istočnog područja u zoni 1

da je MO Stobreč, iz kojeg dolazi gradonačelnik Šuta, svrstan u zonu 2, dok je Sirobuja, koja mu je susjedni kotar, ostavljena u zoni 1

Sve navedeno, tvrdi Ivošević, zahtijeva objašnjenje gradonačelnika, osobito s obzirom na to da su upravo istočni dijelovi grada najpogođeniji poskupljenjima.

Prijedlog izmjena Odluke o komunalnom doprinosu uskoro bi se trebao naći pred Gradskim vijećem. Ako bude usvojen, građane očekuje jedno od najvećih poskupljenja komunalnih davanja u posljednjih desetljeća.