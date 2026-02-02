Bojan Ivošević: "Nema razlike između Vučića i Plenkovića u smislu poštivanja Ustava i zakona"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oštro je kritizirao postupanje Vlade u Zagrebu, povukavši paralelu s događajima u Srbiji. U objavi na društvenim mrežama podsjetio je da je prije 11 mjeseci u Beogradu, kako navodi, bez potrebne dokumentacije i uz asistenciju policije, uspostavljen tzv. „Ćacilend“, po nalogu državnog vrha.

"Prije 11 mjeseci u Beogradu je niknuo Ćacilend. Bez ikakvih papira, po nalogu vrha države, uz asistenciju policije.

Izrugivali smo se sa stanjem u Srbiji i govorili da koliko god kod nas politički loše bilo, kod njih je gore.

Danas se jednakim bezakonjem poslužio i Plenković u Zagrebu. Samo 11 mjeseci kasnije nema razlike između Vučića i Plenkovića u smislu poštivanja Ustava i zakona.

Pardon ima jedna razlika, jedan rehabilitira četnike, drugi ustaše.

P.s.

Usporedba nezakonitog zauzimanja javne površine Trga Bana Jelačića od strane HDZ-a bez ikakvih papira s rutom Pride-a u Splitu 2012. godine je samo dokaz razine idiotizma u HDZ-u. Oni ni danas ne razlikuju javno okupljanje ljudi i zauzimanje javne površine predmetima. Prvo odobrava MUP, drugo je u nadležnosti JLS-a. I takvi nam vode državu", napisao je Ivošević na svom Facebooku.