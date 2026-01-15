Bogato nalazište: Što se peklo u kaštelu Rušinac?

Tijekom radova na obnovi kaštela Rušinac otkrivaju se i bogati slojevi prošlosti ovog iznimnog spomenika kulture. Uz sudjelovanje djelatnika Muzeja grada Kaštela, tijekom proteklih mjeseci na vidjelo su izašli različiti nalazi koji svjedoče o živoj aktivnosti nekadašnjih korisnika kaštela.

Izdvajaju se nalazi triju peći, od kojih su dvije u prizemlju objekta, a jedna, koja je najbolje očuvana, u konobi. Sve su peći izgrađene od opeke, krušnog su oblika s kalotastom kupolom i ulazom na istočnoj strani. Imaju isti promjer ložišta (90 cm) i svjedoče o intenzivnoj aktivnosti tijekom novog vijeka. Po načinu gradnje i dimenzijama korištenih opeka, vjerojatno je da nisu nastale u različitim razdobljima, odnosno moguće je da su korištene istovremeno.

Naravno, postavlja se pitanje: što se peklo u tim pećima? Prvotna radna hipoteza, s obzirom na položaj u prizemlju objekta, bila je da su korištene kao peći za vapno potrebno za gradnju samog kaštela. Ipak, s obzirom na oblik i način gradnje, vjerojatnije je da je riječ o krušnim pećima. Postojanje ovih peći ide u prilog tezi o razvijenoj pekarskoj aktivnosti u kaštelu. Je li riječ o komunalnim pećima koje su služile stanovnicima kaštela ili možemo pomišljati na intenzivniju aktivnost povezanu s opskrbom vojnih postrojbi ili obližnje štalije baškotinom koji se ovdje mogao proizvoditi – ostaje u sferi nagađanja. Svakako, riječ je o iznimno zanimljivom nalazu koji baca novo svjetlo na gospodarsku povijest samog kaštela i mletačke Dalmacije.