Bogati zimski program na Petrićevu

Ovaj tjedan Petrićevo donosi bogat zimski program ispunjen glazbom, zabavom i sadržajima za sve generacije. U toplom šatoru, uz slobodan ulaz, posjetitelje tijekom cijelog tjedna očekuju koncerti uživo, filmska projekcija, kazališne predstave za djecu i odrasle te raznovrstan dječji program.

Program uključuje glazbene večeri uz izvođače Johnny Gitara, Centrifugu, Miru Boema, Alena Nižetića, Bosutske bećare i Psihomodo Pop, kao i nastup Hrvatskog katoličkog glazbenog društva Podstrana. Publika će moći uživati i u kino večeri uz omiljeni blagdanski film, kazališnoj predstavi za odrasle „Gastrabajterska bajka“ te dječjoj predstavi „Tvornica božićnih želja“.

Najmlađe očekuju kreativne radionice, animacija i napuhanci koji su dostupni svakodnevno, dok je cijeli prostor osmišljen za ugodno zimsko druženje i pravi blagdanski ugođaj.

📍 Petrićevo, Podstrana

🎪 Program se odvija u šatoru

🎟️ Ulaz slobodan

ℹ️ Detaljan raspored dostupan je na Visit Podstrana