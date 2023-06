BOGATI PROGRAM 53. TROGIRSKOG KULTURNOG LJETA 60 različitih događaja: Svečani koncert u spomen na Cocu, Jole na Rivi, Doris u kuli Kamerlengo, ribarske večeri,...

Program Trogirskog ljeta danas je najavio direktor Turističke zajednice Grada Trogira Marin Piveta i zamjenik gradonačelnika Viktor Novak.

"Ovo je već 53. Trogirsko kulturno ljeto i stvarno smo priperemili pregršt manifestacija, za svakoga po nešto. Ima dosta koncerata, kazališnih predstava, sportskih događanja, tradicionalne ribarske večeri", rekao je Novak.

Prije predstavljanja samog programa, zamjenik gradonačelnika osvrnuo se na prethodna događanja u predsezoni.

"Osvrnuo bih se na prethodno razdoblje kada smo isto imali pregršt događanja. Od Street Food Festivala, Trogir Outdoor Festivala, gdje smo imali regatu prvenstva Hrvatske u triatlonu Trail. Imali smo na našoj Batariji jedan međunarodni sportski turnir za dječake u nogometu od dvanaest, trinaest i četrnaest godina", rekao je.

Kulturno ljeto počinje koncertom u čast Vinku Coci

Dvomjesečni program 53. Trogirskog kulturnog ljeta započinje svečanim koncertom "Vinko Coce - Dalmacija, more, ja i ti" kojim će se 5. srpnja s početkom u 21:30 obilježiti deset godina od rastanka s trogirskim slavujem, prisjećajući se njegovog života i bezvremenskih hitova.

"Trogirsko kulturno ljeto zvanično startamo s 5.7. svečanim otvorenjem. Naziv manifestacije je "Vinko Coce - Dalmacija, more, ja i ti". To će biti specifično jer se želimo sjetiti našeg Vinka Coce, ove godine mu je i deseta godišnjica smrti. To će biti sve u izvođenju trogirskih glazbenika, ali na jedan veseli način se želimo sjetiti Vinka Coce", rekao je Novak.

Direktor trogirske Turističke zajednice izdvojio je neka od događanja tijekom 53. Trogirskog kulturnog ljeta.

"Očekuje nas tijekom ljeta više od šezdeset različitih događaja na raznim lokacijama na području Grada Trogira", rekao je.



Bogati program

"Već 1. srpnja, prije samog svečanog otvaranja, u kuli Kamerlengo bit će nastup Doris Dragović. 10. srpnja imamo koncert jednog bosansko-hercegovačkog kantautora, Božo Vrećo. Zatim 14. srpnja imamo otvoreni koncert Jole na trogirskoj rivi. Nakon toga nas čeka 21. srpnja, ponovno u kuli Kamerlengo imamo koncert Adi Šoše i Matije Cveka, a dan kasnije tu je koncert grupe Dalmatino i grupe Cambi", nabrojao je neke od nastupa.

Osim nekih novih manifestacija i pojedinačnih događanja koje uvodimo u program, imamo i redovne festivale koji se održavaju u Trogiru već godinama. KulaKula festival održava se od 3. do 5. kolovoza, a neki od izvođača su Konstrakta, hip hop duo Who See, te Prljavo kazalište, tu su i Moondance festival, Bokun festivala, a i Opera Selecta, koja i ove godine nudi brojna događanja.

Također, 17. kolovoza nastupa Crvena jabuka, dok su u rujnu koncerti Parnog valjka i Halida Bešlića.

"U kreaciji programa nastojimo ponuditi raznovrsna događanja, pa ćemo osim koncerata imati brojne kazališne predstave za djecu i za odrasle. Imat ćemo i ljetno kino u četiri termina u kolovozu. Pored toga, imat ćemo i brojne nastupe trogirskih glazbenika, te nam je cilj da na Kulturnom ljetu budu zastupljeni trogirski umjetnici i glazbenici", rekao je Marin Piveta.

"Želimo dati priliku trogirskim glazbenicima"

"Želja nam je da kulturno ljeto, osim nastupa poznatih zvijezda, bude ujedno i pravo trogirsko kulturno ljeto, da uključimo sve trogirske glazbenike i da im damo priliku da oni nastupaju na brojnim lokacijama u Gradu Trogiru", napomenuo je.

"Pored predstava i izložbi u programu, svake godine organiziramo i bogat program za naše mještane. Tako imamo ribarske večeri za svaki kotar, počevši već od 15. srpnja. Trogirsko kulturno ljeto službeno traje u srpnju i kolovozu. Pokušavamo program obogatiti ova dva mjeseca, te je cilj da to bude jedna manifestacija koja ima početak i kraj te da ponudi nešto za sve posjetitelje, kako domaći tako i međunarodni program", rekao je.