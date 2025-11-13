Boban ušao u svlačionicu Dinama: Nekim igračima oduzeo je status, evo što je rekao treneru

U jeku svih problema koji se u posljednje vrijeme gomilaju u Dinamu, bilo je samo pitanje vremena kada će se Zvonimir Boban spustiti u svlačionicu i ozbiljno porazgovarati s igračima Plavih. Taj je trenutak stigao, javljaju 24sata, prije prvog treninga tijekom reprezentativne stanke kada je sa stručnim stožerom ušao u svlačionicu i započeo izlaganje, piše Večernji list.

Ton je bio jasan, vodstvo kluba i stožer snose svoj dio odgovornosti za niz loših rezultata, ali oni koji klub predstavljaju na terenu su igrači. Poručeno je kako je sada potrebno iza sebe ostaviti sve nesuglasice i sve što im je odvraćalo pažnju od igre i rezultata te se koncentrirati na ono najbitnije. Više nema mjesta za međusobne sukobe, širenje nervoze i ponašanja koje utječe na cijelu momčad - poput javnog istupa Gonzala Villara koji je putem medija poručio da zaslužuje više igrati.

Kružile su priče i kako će se nekim igračima raskinuti ugovori zbog njihovog ponašanja i stava, na što je klub i bio spreman, ali je u posljednji čas odlučeno da svi zaslužuju drugu priliku.

Boban je još nakon poraza od Istre - nakon što su igrači održali svoj sastanak bez trenera - održao svoj sastanak s igračima, u Zagrebu, u svlačionici. Naglasio im je kako ne želi slušati bilo kakve prigovore, izraze nezadovoljstva statusom, naročito ne prema treneru Mariju Kovačeviću - čija je pozicija "zabetonirana" i on uživa njegovo apsolutno povjerenje. Kazao im je da "Istru trebaju pobijediti i bez trenera". Na tom sastanku razvlastio je dokapetane Kulenovića i Nevistića te za dokapetane imenovao McKennu i Zajca. Kapetan je i dalje Josip Mišić.

Iako će svi dobiti drugu priliku, to ne znači da rezova neće biti. Neki igrači poput spomenutog Villara su pod povećalom jer 'truju' atmosferu u svlačionici. Drugi će s druge strane svoju priliku probati iskoristiti na najbolji mogući način. Takav je slučaj s Ronaelom Pierre-Gabrielom koji se neočekivano brzo oporavio od ozljede i mogao bi se uskoro vratiti u prvu momčad zbog ozljede glavnog mu konkurenta Morisa Valinčića.

Arber Hoxha je od početka sezone prošao put od treće opcije na svojoj poziciji do ključnog prvotimca, a za to je nagrađen i novim bogatijim ugovorom. U klubu očekuju da njegov primjer slijede i ostali igrači te da se za svoj status izbore predstavama na travnjaku.

Boban će se u četvrtak pojaviti i na Članskom danu gdje će mu svi članovi kluba moći pristupiti sa svojim pitanjima vezanim za budućnost kluba.