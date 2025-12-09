Boban, Šuta i brojni HDZ-ovci odali počast dr. Franji Tuđmanu: "Njegov doprinos modernoj hrvatskoj državi ostaje trajno upisan u povijest"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u utorak navečer je, povodom obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, položio vijenac i zapalio svijeće u njegovu čast. Uz prigodnu poruku, župan je istaknuo kako Tuđmanovo povijesno nasljeđe i doprinos stvaranju moderne hrvatske države i danas imaju iznimnu važnost.

„Danas smo s ponosom i zahvalnošću položili vijenac i zapalili svijeće u čast dr. Franje Tuđmana, prvog predsjednika Republike Hrvatske. Njegov doprinos stvaranju moderne hrvatske države ostaje trajno upisan u povijest i u naša sjećanja“, poručio je Boban.

Osim Bobana, cvijeće su položili i svijeće zapalili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, dožupan Stipe Čogelja, predsjednik župainjskog HDZ-a Ante Mihanović i brojni drugi HDZ-ovci.

21 godina od smrti prvog hrvatskog predsjednika

Dr. Franjo Tuđman, povjesničar, akademik i političar, rođen je 14. svibnja 1922. u Velikom Trgovišću. Od mladosti je sudjelovao u važnim društvenim i političkim procesima, a tijekom Drugog svjetskog rata priključio se antifašističkom pokretu. Nakon završetka vojne akademije u Beogradu, 1960. godine promaknut je u čin generala, no ubrzo napušta vojnu karijeru i posvećuje se znanstvenom radu.

Godine 1961. u Zagrebu osniva Institut za historiju radničkog pokreta, a 1965. doktorira povijesne znanosti. Kao autor brojnih knjiga i članaka, snažno je utjecao na promišljanje suvremene hrvatske povijesti. Zbog svojih političkih stavova i kritika jugoslavenskog režima bio je izložen progonima, izgubio akademske i javne funkcije te dva puta bio osuđen na zatvorsku kaznu.

Od osnivanja HDZ-a do međunarodnog priznanja Hrvatske

Tuđman 1989. osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu, a nakon prvih demokratskih izbora 1990. izabran je za predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske. Prvi hrvatski Ustav donesen je u prosincu iste godine, a Tuđman 1992. postaje prvi predsjednik Republike Hrvatske, dužnost na kojoj je potvrđen i 1997.

Njegovo vodstvo tijekom Domovinskog rata, politički i diplomatski napori te vojno-redarstvene operacije ključni su za uspostavu suverenosti i međunarodno priznanje Republike Hrvatske.

Tuđman je preminuo 10. prosinca 1999. u Zagrebu, a pokopan je na Mirogoju uz najveće državne počasti.

Spomenik u Splitu otkriven 2013. godine

U Splitu mu je spomenik postavljen ispod Biskupske palače, na početku istočnog dijela Rive. Svečano je otkriven 13. svibnja 2013. godine. Spomenik visok gotovo tri metra, rad arhitekta Branka Silađina i kipara Zorana Jurića, smješten je u neposrednoj blizini splitske Rive i danas predstavlja jedno od mjesta javnog sjećanja na prvog hrvatskog predsjednika.