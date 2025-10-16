Boban posjetio Gripe, dočekao ga SDP-ov predsjednik kotara: "Što bih mijenjao da sam ja župan?"

U organizaciji Gradskog kotara Gripe, na čelu s predsjednikom Karlom Pilkom (SDP), održano je još jedno izdanje dječjih radionica koje već dvanaestu godinu zaredom provodi udruga ANA za pomoć djeci i obitelji. Pokrovitelj događanja je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je ovoga puta i osobno posjetio mališane na Gripama.

Djeca u ulozi župana

Tema današnje radionice bila je "Što bih mijenjao da sam ja župan?". Djeca su kroz prezentacije i vlastite radove iznijela svoje ideje, prijedloge i želje za bolju zajednicu. Njihovi prijedlozi izazvali su zanimanje župana Bobana, koji je sa zanimanjem pratio njihove vizije budućnosti Splita i okolice.

Pokloni i slatka poslastica

Na kraju druženja, župan je sve sudionike darivao ruksacima, a veselu atmosferu dodatno su začinile krafne koje su osigurali prijatelji iz poznate slastičarnice "Slastice kod Mate".

Radionice na Gripama postale su nezaobilazno mjesto susreta djece, roditelja i lokalne zajednice, a nastavit će se i iduće srijede, kada će najmlađi ponovno imati priliku učiti, stvarati i družiti se u poticajnom okruženju.