Boban o prosvjedu Torcide: "Nisam se još informirao o čemu se točno radi"

Jutros se pod prozorom župana Blaženka Bobana okupila skupina pripadnika Torcide, prosvjedujući protiv, kako navode, administrativnog odugovlačenja potvrde izbora Hrvoja Maleša za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije.
"Matković / Pavić pamet u glavu" stoji na transparentu.
Navijači su poručili kako je neprihvatljivo da proces potvrde traje toliko dugo te su svojim dolaskom željeli izraziti nezadovoljstvo radom županijske administracije.
Evo kako je događaj komentirao župan:
"Nisam se još informirao o čemu se točno radi, moram se s time upoznati, to je upravni postupak. Vjerujte mi da nisam pratio sjednice Nogometnog saveza, meni jednostavno to nije u fokusu. Koliko znam, upravni postupak je u tijeku i stvarno nisam se još informirao o čemu se radi. Svima treba pamet u glavu", kazao je župan Boban.