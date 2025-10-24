Close Menu

Torcida prosvjedovala ispod prozora župana Bobana

Evo što su poručili

Jutros se pod prozorom župana Blaženka Bobana okupila skupina pripadnika Torcide, prosvjedujući protiv, kako navode, administrativnog odugovlačenja potvrde izbora Hrvoja Maleša za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije.

"Matković / Pavić pamet u glavu" stoji na transparentu.

Navijači su poručili kako je neprihvatljivo da proces potvrde traje toliko dugo te su svojim dolaskom željeli izraziti nezadovoljstvo radom županijske administracije.

Prosvjed je protekao mirno, a okupljeni su zahtijevali da se postupak potvrde novog predsjednika Saveza što prije dovrši.

