Boban izvrijeđao novinare: "Šugavci jedni! Šuge ste, ped*ri"

"Dinamov dan, Dinamov članski dan, šugavci jedni prenose. Šuge ste, pederi", izjava je koju je Zvonimir Boban dao na članskom danu Dinama nakon što je saznao da se njegove riječi gotovo pa u realnom vremenu prenose u medijima. Predsjednik Dinama je očito smatrao da sadržaj razgovora njega i članova u dvorani mora ostati u istoj, ali to se nije dogodilo. Takav rasplet rezultirao je uvredama prema novinarima koji su bili u dvorani, piše Index.

Podsjetimo, Dinamo je, kao i prošle godine, u skladu s demokratskim ustrojem kluba organizirao članski dan, tribinu na kojoj su članovi mogli postavljati pitanja čelnicima kluba. Dvorana kapaciteta oko 400 mjesta bila je ispunjena, a aktualna kriza momčadi privukla je velik broj navijača koji su došli "rešetati" Zvonimira Bobana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz njega su za stolom sjedili predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara, član Nadzornog odbora Ivan Nauković i član Uprave Hrvoje Puhalo. Tribina je započela minutom šutnje za Rudija Belina. Najviše pitanja bilo je, očekivano, usmjereno prema Bobanu.

Tijekom večeri je nekoliko puta Varelu nazvao "Varelica", a dotaknuo se i situacije s Gonzalom Villarom, koji se ranije medijima požalio na minutažu. "Villar se ponio kao povrijeđena frajlica, pičk*sto! Treba razgovarati s trenerom", poručio je Boban.

Kaže da će mu suditi rezultat

Na pitanje na čemu temelji optimizam u trenutačno lošem trenutku momčadi, Boban je uzvratio protupitanjem. "A na čemu vi temeljite vašu depresivnost? Na temelju igre? Slažem se. Sad je moment loš, počeli su se događati unutarnji procesi, nestala je energija, duh i zajedništvo nakratko. Međutim, ako igrači samo naprave sastanak, onda su oni toga svjesni, to će se sve vratiti."

Na izravno pitanje koliko poraza treba za smjenu i je li očito da četiri nisu dovoljna, Boban je ostao miran. "Očekujem da će biti dobro, tako razmišljam. Ako je sve rezultat, ne treba Dinamo kao ideja. Meni će suditi rezultat. Nogomet je čudan…", zaključio je.