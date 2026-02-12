BMW povlači velik broj auta: Pogođeno je 575 tisuća vozila u cijelom svijetu!

Ovo se odnosi na releje startera proizvedene između srpnja 2020. i srpnja 2022., ali su možda ugrađeni kasnije. Jako trošenje solenoida startera tijekom ciklusa paljenja može uzrokovati teško paljenje vozila ili ga uopće ne pokreće, a u rijetkim slučajevima i kratki spoj te pregrijavanje što može dovesti do požara. BMW zamjenjuje motor startera, a u nekim slučajevima i akumulator u popravku koji može trajati i do 2 sata. Njemačke novine Bild Zeitung prve su izvijestile o povlačenju, piše Revija HAK.

Pogođene serije modela uključuju seriju 2 Coupé (šifra modela: G42), seriju 3 Sedan (G20), seriju 3 Touring (G21), seriju 3 (kineski model) s dugim međuosovinskim razmakom (G28), seriju 4 Coupé (G22), seriju 4 Cabrio (G23), seriju 4 Gran Coupé (G26), seriju 5 Sedan (G30), seriju 5 Touring (G31), seriju 6 Gran Turismo (G32), seriju 7 Sedan (G11, G12), X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06) i Z4 (G29) i uključujući mehanički identičnu Toyotu Supru).

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -