Blankin suprug otkrio planira li još djece, komentirao Mondovo rođenje: "Nisam mogao podijeliti nikakve emocije jer smo bili sretni"

Belgijski sportski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, otkrio je da nije mogao prisustvovati rođenju sina Monda (3).

'Nisam bio na porodu. Iako sam želio biti. To sam već nekoliko puta prije rekao. Blanka je trebala biti u operacijskoj sali u 8 ujutro. Išla je na carski rez. A ja sam samo sjedio tamo i čekao u garderobi medicinskog osoblja. Tu sam bio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U 8:30 ujutro još me nisu nazvali. Možda je bilo gužve, nikad ne znaš. 'Moglo bi potrajati još petnaest minuta'. U nekom trenutku konačno sam skupio hrabrost i pitao: 'Kada će porod započeti?'. 'Ne brinite, odmah ćemo doći po vas', rekli su. Vratio sam se u tu garderobu, među vješalice', ispričao je u emisiji 'De Columbus'.

'Malo kasnije, netko je došao: 'Gospodine, možete poći sa mnom'. Ušao sam u malu sobu i rekli su: 'Evo vašeg sina. Držite ga'. Bio sam potpuno preplavljen. To mi je bilo nevjerojatno intenzivno', dodao je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli VRT 1 (@vrt1be)

Ruben je u tom trenutku bio sam sa sinom, dok je Blanka još uvijek bila na odjelu za oporavak.

'Nisam mogao podijeliti nikakve emocije s Blankom. Nismo se mogli zagrliti niti reći jedno drugome koliko smo sretni', prisjetio se i šokirao mnoge.

Voditelj Wim Lybaert pitao ga je želi li imati još djece.

'Ako me sada pitate - ne. Ne mislim da ću ponovno biti otac. Bilo je stvarno bolno shvatiti da mi je oduzet jedini trenutak u životu u kojem sam mogao biti prisutan pri rođenju vlastitog djeteta. To će uvijek biti mali ožiljak, nisam vidio Mondovo rođenje', zaključio je.

Podsjetimo, Ruben i Blanka vjenčali su se u svibnju 2022., a dotad se u Hrvatskoj nije ni znalo da su par. Šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, dobili su sina Monda.