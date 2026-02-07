Blanka Vlašić pojavila se bez vjenčanog prstena

Poznata hrvatska atletičarka Blanka Vlašić danas je sudjelovala na panel-raspravi u Splitu, održanoj u sklopu Splitskog maratona. Okupljenima nije promaknuo jedan zanimljiv detalj – Blanka ni ovoga puta na ruci nije imala vjenčani prsten.

Je li to znak da je njezin brak s Rubenom Van Guchtom završio, zasad nije poznato. Prvi put je u javnosti bez prstena viđena još u listopadu 2025. godine.

Podsjetimo, Blanka Vlašić i belgijski novinar Ruben Van Gucht vjenčali su se u svibnju 2022., a šest mjeseci kasnije dobili su sina Monda. Ubrzo nakon toga pojavile su se glasine o njihovu „otvorenom braku“, koje je Van Gucht kasnije i potvrdio. U međuvremenu se u javnosti sve češće pojavljuje u društvu manekenke Valentine Besard.