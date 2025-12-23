"Blagdanska čestitka svim ljudima dobre volje": Festivo zahvaljuje publici i donosi glazbenu čestitku

Iz benda Festivo stiže blagdanska poruka upućena "svim ljudima dobre volje", uz naglasak da su blagdani "vrijeme lijepih želja, vrijeme zahvalnosti i vrijeme za sve nas da malo odahnemo i da se na kratko osvrnemo na proteklu godinu".

Kako javljaju iz Festiva, upravo su ih ti razlozi potaknuli da se zahvale svima koji su ih pratili, kao i svima kojima su svirali te kojima će svirati u "nekoj bližoj i daljoj budućnosti".

Iz benda Festivo navode i kako su kroz vrijeme dobili velik broj recenzija, osobito od mladenaca, no ističu da ih je "previše", pa su izdvojili tek nekoliko "u znak zahvalnosti". Time, poručuju, žele uputiti zahvalu i njima te, kako ističu, "kolegama i ljudima dobre volje".

Na kraju videa, dodaju iz Festiva, čeka i glazbena čestitka, a uz video su odlučili čestitku ponoviti i kroz svoju autorsku pjesmu, "uz nadu da će te i zaplesati uz naš Božićni valcer!"