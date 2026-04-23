Blagdan svetog Jurja: Znate li gdje se nalazi crkvica na Marjanu posvećena ovom svecu?

Danas se obilježava blagdan svetog Jurja, jednog od najpoznatijih kršćanskih svetaca kojemu su u Dalmaciji posvećene brojne crkve i kapelice.

Na splitskom Marjanu, omiljenoj gradskoj šetnici i prirodnoj oazi, nalazi se i mala crkvica posvećena sv. Juri. Smještena je na rtu Marjana, u blizini ostataka antičkog Dijanina hrama, u mirnom i skrivenom dijelu šume koji često promakne posjetiteljima.

Riječ je o predromaničkoj jednobrodnoj crkvici skromnih dimenzija, koja se u povijesnim izvorima spominje još u 13. stoljeću. Unatoč svojoj jednostavnosti, smatra se jednim od vrijednih sakralnih objekata na Marjanu te svjedoči o dugoj duhovnoj i kulturnoj tradiciji ovog područja.

Sveti Juraj, zaštitnik ratnika i poljoprivrede, u narodnoj je predaji poznat i kao borac protiv zla, a njegov blagdan u mnogim se krajevima veže uz početak proljeća i buđenje prirode.