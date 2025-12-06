BLAGDAN SV. NIKOLE "Zvijezde nad morem": Mali kapetani plovili tankerom i putovali svemirom

Povodom blagdana svetog Nikole, zaštitnika pomoraca, na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održan je edukativni događaj “Zvijezde nad morem” u sklopu projekta Pomorsko je dobro. Program su organizirali Pomorski fakultet i Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, uz sudjelovanje djece iz DV sv. Pavla apostola.

Cilj događaja bio je približiti najmlađima važnost očuvanja mora i obale, probuditi svijest o pomorskom identitetu te potaknuti interes za navigaciju, tehnologiju i znanost. Poseban trenutak bio je dolazak svetog Nikole, koji je djeci poručio važnost brige o moru i pomorcima te im uručio prigodne darove.

Putovanje među zvijezdama

U Sveučilišnom planetariju, čije je postavljanje financirala Županija, mališani su prošli kroz multimedijalno putovanje svemirom. Upoznali su se s konstelacijama poput Oriona, Velikog Medvjeda i Blizanaca — zviježđima koja su stoljećima služila pomorcima za orijentaciju — te naučili osnovne pojmove o planetima i drevnim navigacijskim tehnikama.

Mali kapetani na simulatoru

Drugi dio programa odvijao se u Simulatoru vožnje broda, gdje su djeca isprobala virtualnu plovidbu velikim tankerom. Učili su prepoznavati radarske signale, upoznali navigacijske instrumente i iskušali upravljanje brodom kroz različite vremenske uvjete, od bonace do jakog nevremena.

Tradicija i zaštita mora

Pročelnica Ana Glaurdić Mekinić naglasila je važnost edukacije:

“‘Zvijezde nad morem’ dio su projekta ‘Pomorsko je dobro’, kroz koji provodimo edukacije o zaštiti mora i obale za različite skupine – od djece do stručnjaka iz pomorskog područja. Povodom blagdana svetog Nikole željeli smo djeci prenijeti tradiciju, odgovornost i poštovanje prema moru. Planetarij i simulator omogućili su im da na moderan način upoznaju svijet pomorstva i važnost očuvanja našeg mora.”

Mali sudionici program su napustili puni dojmova, bogatiji za znanja o svemiru, plovidbi i važnosti zaštite mora. Događaj je još jednom pokazao koliko rana edukacija može oblikovati generacije koje će brinuti o našem obalnom i pomorskom nasljeđu.

Kako je bilo na samom događaju – pogledajte u fotogaleriji, a svim pomorcima čestitamo njihov dan.