Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić uključuje se u sportski projekt Sarajeva

U FK Sarajevu sprema se veliki zaokret u sportskoj politici. Nakon niza loših rezultata i sve glasnijih kritika zbog nedostatka jasne strategije, investitori kluba odlučili su angažirati bivšeg trenera i sportskog direktora Dinama – Zorana Mamića.

Informaciju je objavio portal SportSport, a navodi se da će Mamić pomoći u oblikovanju sportske strategije kluba i stvaranju protuteže konkurentnim centrima moći u Banjoj Luci i Mostaru.

Investitori dovode i nova imena

Jedan od ključnih investitora, Ismir Mirvić, nedavno je u Maleziji pregovarao s prijestolonasljednikom pokrajine Johor, Tunku Ismailom Idrisom Ibni Sultan Ibrahimom, koji bi trebao postati novi ulagač u klub, zajedno s poslovnim čovjekom Vincentom Tanom.

Angažman Mamića dio je šireg plana kojim bi bordo klub ojačao svoj utjecaj na nogometnom tržištu regije, javlja SportSport.

Osuđen u Hrvatskoj, utočište našao u BiH

Ne treba zaboraviti da je Zoran Mamić pravomoćno osuđen u Hrvatskoj zbog izvlačenja novca iz Dinama, zajedno s bratom Zdravkom Mamićem i suradnicima. Umjesto odsluženja zatvorske kazne, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje živi već nekoliko godina i gdje hrvatsko pravosuđe nema mogućnost izručenja.

Unatoč statusu bjegunca, Mamić i dalje uživa reputaciju čovjeka koji odlično poznaje nogomet. Kao trener i sportski direktor Dinama osvojio je 23 trofeja, sudjelovao u najvećim transferima hrvatskog nogometa te ostvario zapažene međunarodne rezultate, uključujući finale FIFA klupskog svjetskog prvenstva s Al Ainom.

Navijači podijeljeni

U Sarajevu vijest o njegovom angažmanu izazvala je oprečne reakcije. Dok jedni smatraju da se radi o stručnjaku koji može unijeti red u sportski segment kluba, drugi upozoravaju da FK Sarajevo riskira ugled suradnjom s osobom koja je u Hrvatskoj osuđena i koja je pobjegla od pravosuđa.

Jedno je sigurno – ulaskom Zorana Mamića u strukturu, FK Sarajevo ulazi u novo i turbulentno razdoblje, a regija će s velikom pozornošću pratiti rasplet ove priče.