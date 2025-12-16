Bizarno: Automobilom se vozio po gradskom groblju u Šibeniku, policija ga kaznila

Policija je u ponedjeljak, 15. prosinca, zaprimila prijavu zbog nepropisne vožnje osobnim automobilom na gradskom groblju Kvanj u Šibeniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu, 13. prosinca, oko 13:45 sati, 79-godišnji hrvatski državljanin upravljao osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka na području gradskog groblja.

Tijekom vožnje nije nastala materijalna šteta, no policija je zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču naplatila novčanu kaznu.