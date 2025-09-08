Bizarna situacija na Maksimiru: Evo zašto je Prosinečki bio na zamjenu već na početku drugog dijela

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Maksimiru igra četvrtu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Momčad Zlatka Dalića u dosadašnja je tri nastupa upisala maksimalan učinak, a protiv Crne Gore traži nastavak pobjedničkog niza.

Prednost Vatrenima donio je Kristijan Jakić u 35. minuti. Sjajno je prošao na desnom krilu, ušao prema sredini i slabijom, lijevom nogom precizno pogodio suprotni kut za svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije.

Crnogorcima su se problemi samo nastavili. U 43. minuti Andrija Bulatović zaradio je drugi žuti, odnosno crveni karton, pa će gosti drugo poluvrijeme odigrati s igračem manje.

Nevolje za izbornika Roberta Prosinečkog počele su još ranije. Naime, još prije utakmice požalio se da mu je veći dio momčadi imao želučanih problema, a već u 5. minuti ostao je bez braniča Igora Vujačića. Iskusni stoper bez ikakvog kontakta s hrvatskim igračima izbacio je loptu u aut, sjeo na travnjak i odmah zatražio izmjenu, što sugerira da je riječ o obnovi stare ozljede.

Ovaj trenutak možete pogledati OVDJE.

Pogledajte galeriju našeg Roka Pavlinušića: