BIZARAN SLUČAJ Muškarac se žalio na nepodnošljivu bol u grlu. Nakon rendgenskog pregleda, liječnici su bili šokirani

Muškarac u Dalianu u Kini živio je s dugim metalnim štapićem za jelo zaglavljenim u grlu osam godina prije nego što su ga liječnici konačno izvadili.

Većina ljudi ne bi mogla provesti više od nekoliko minuta s metalnom šipkom od dvanaest centimetara zaglavljenom u grlu, ali jedan je Kinez tako živio osam godina, prije nego što mu ga je tim liječnika konačno izvadio, piše Novi list.

Gospodin Wang (46) nedavno se pojavio u Središnjoj bolnici Dalian u pokrajini Liaoning žaleći se na nepodnošljivu bol u grlu i osjećaj stranog tijela. Nakon rendgenskog pregleda, liječnici su bili šokirani kada su vidjeli 12-centimetarsku osovinu zaglavljenu u pacijentovom grlu, ali kada su ga pitali zna li išta o tome, ležerno im je rekao da se radi o metalnom štapiću za jelo koji je slučajno progutao osam godina ranije.

Prije osam godina, gospodin Wang je slučajno progutao cijeli metalni štapić za jelo dok je jeo. Nije ulazio u detalje o tome kako se točno dogodilo, ali članak na web stranici bolnice Dalian spominje da je Kinez imao problema s alkoholom. Iako je odmah osjećao gušenje u vratu i povremenu bol u grlu, nije imao poteškoća s disanjem.

Bolnica je isprva provela jednostavan tretman kako bi privremeno ublažila akutnu nelagodu, ali se ispostavilo da je potreban bočni rez za uklanjanje štapića za jelo. Saznavši da kirurške intervencije nose ozbiljne rizike, Wang je odlučio da se to ne isplati i nastavio je živjeti sa štapićem za jelo u grlu.

Sljedećih osam godina, Wang je smatrao povremeni osjećaj stranog tijela i blagu nelagodu u grlu podnošljivima, pa gotovo nikada nije razmišljao o štapiću za jelo.

Međutim, 46-godišnjak je nedavno počeo osjećati značajnu bol u grlu ujutro. Nakon što je primijetio da simptomi ne jenjavaju čak ni nakon uzimanja lijekova protiv bolova, Wang je odlučio posjetiti Odjel za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata u Središnjoj bolnici Sveučilišta za tehnologiju u Dalianu radi hitne medicinske pomoći.

Pažljivim pregledom nije pronađena očita ulceracija, krvarenje ili gnojenje u sluznici ždrijela uz strani predmet. Ostavljen u muškarčevom grlu, štapić za jelo nastavio bi iritirati tkivo grla, ali bi također mogao oštetiti okolne krvne žile i sluznice.

Medicinsko osoblje osmislilo je minimalno invazivni kirurški plan za uklanjanje usne šupljine, eliminirajući potrebu za operacijom vrata i potpuno ublažavajući brige pacijenta. Minimalno invazivnom operacijom, dr. Huang Weipeng postupno je ogulio i izvukao predmet, te je na kraju u cijelosti uklonio 12 centimetara dugi štapić od nehrđajućeg čelika.

Nakon nekoliko dana pažljivog promatranja, nelagoda u grlu i tupa bol kod Wanga brzo su ublaženi, a začepljenost sluznice ždrijela postupno se smanjila.

Bizaran slučaj objavljen je na web stranici Središnje gradske bolnice Dalian kao poziv na buđenje javnosti. Ako se strani predmet slučajno proguta ili unese u tijelo, odmah potražite liječničku pomoć. Dugotrajno zadržavanje predmeta može iritirati okolna tkiva, što dovodi do svih vrsta opasnih situacija, piše Oddity Central.