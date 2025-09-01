Bizaran potez Hrvata. Napustio liječnički pregled u jednom klubu pa potpisao za drugi

Antonio Čolak bio je nadomak potpisa za Górnik Zabrze, ali je tijekom liječničkog pregleda došlo do preokreta. Hrvatski napadač prekinuo je testiranja i iz Zabrza otišao u Varšavu, gdje će potpisati ugovor s Legijom. Poljski mediji navode kako su Górnik i Čolak imali usuglašene uvjete i "džentlmenski dogovor", no u završnoj fazi procesa 31-godišnjak je preselio u glavni grad i prihvatio poziv Legije, prenosi Index.

Momčad iz Varšave je na tržištu hitno tražila napadača nakon teške ozljede Jeana-Pierrea Nsamea. Čolak je paralelno radio na raskidu ugovora sa Speziom, što je otvorilo prostor da kao slobodan igrač promptno zaključi posao s klubom iz Varšave.

Nesvakidašnji preokret

Pozadina Legijina poteza jasna je i vremenski osjetljiva. Nsame je, prema poljskim izvještajima, zadobio ozbiljnu ozljedu Ahilove tetive i očekuje ga višemjesečna pauza, zbog čega je stručni stožer u kratkom roku morao pronaći profil čiste devetke.

Upravo tu se uklapa Čolak, koji je već igrao u Poljskoj, u dresu Lechije Gdańsk postigao je deset golova u 31 utakmici te dolazi kao napadač sposoban odmah uskočiti u startnu postavu i zatvoriti nastalu rupu u vrhu napada.

Čolak se u Varšavu vraća s reputacijom strijelca koji je golgeterski vrhunac imao u SuperSport HNL-u u sezoni 2019./20. kada je bio najbolji strijelac lige s 20 golova u dresu Rijeke. Posljednjih sezona skupljao je minute u Italiji, igrajući u Parmi i Speziji, gdje je lani bio rezerva s ograničenom minutažom.