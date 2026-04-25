Bizaran pokušaj prevare šokirao građane: Plakala u slušalicu i tražila zlato!

Policijski službenici Policijske postaje Bjelovar zaprimili su dvije prijave pokušaja prijevara u kojima su nepoznate osobe telefonski kontaktirale starije građane lažno se predstavljajući kao liječnici te pokušale iznuditi novac i zlato pod izlikom hitnog liječenja članova obitelji.

U prvom slučaju, 82-godišnjeg muškarca iz Trojstvenog Markovca na kućni telefon nazvao je nepoznati muškarac koji se predstavio kao primarius bolnice. Lažno mu je priopćio da je njegov sin, koji živi u Njemačkoj, teško ozlijeđen nakon pada sa stepenica te da je za hitan operativni zahvat potrebno uplatiti čak 250.000 eura. Kada je oštećeni rekao da nema traženi iznos, počinitelj ga je nagovarao da preda novac i zlato. Prije nego što je došlo do realizacije prijevare, u kuću je došao drugi sin oštećenog koji je potvrdio da je s bratom sve u redu. Oštećeni je tada prekinuo razgovor i shvatio da je riječ o pokušaju prijevare.

Istoga dana zaprimljena je i prijava 70-godišnjakinje iz Ždralova. Nju je telefonom kontaktirala ženska osoba koja je plačući tvrdila da se nalazi u bolnici, nakon čega se u razgovor uključio muškarac koji se predstavio kao liječnik ortoped. Lažno joj je rekao da je njezina kćer teško ozlijeđena i da joj je za hitnu operaciju potreban lijek u vrijednosti od 96.000 eura. Počinitelj je inzistirao na žurnosti i tražio uplatu novca ili predaju zlata. Posumnjavši u istinitost navoda, oštećena je prekinula poziv i kontaktirala svoju kćer, koja joj je potvrdila da je s njom sve u redu, čime je spriječena prijevara.

Policija pohvaljuje prisebnost i odgovorno ponašanje oboje građana koji su pravovremenom provjerom informacija spriječili materijalnu štetu. Ovakvi primjeri jasno ukazuju na važnost opreza i provjere svake sumnjive informacije, osobito kada se traži hitna uplata novca ili predaja vrijednosti.

"Naglašavamo kako liječnici, bolničko osoblje niti bilo koja zdravstvena ustanova nikada ne šalju osobe na kućne adrese građana radi preuzimanja novca ili zlata za liječenje. Svaki takav zahtjev predstavlja jasan znak pokušaja prijevare.

Pozivamo osobito građane starije životne dobi da budu iznimno oprezni, da ne nasjedaju na ovakve oblike prijevara te da u slučaju sumnje odmah prekinu razgovor i kontaktiraju članove obitelji ili policiju", poručuje policija.