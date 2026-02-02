Bivši voditelj RTL-a dobio otkaz u SDP-u zbog noćnog incidenta?

Bio je zaštitno lice Dnevnika RTL-a i prošlo je svega dva mjeseca otkad je napustio TV novinarstvo da bi postao glasnogovornik SDP-a, a sad se piše da je već dobio otkaz! Riječ je o Šibenčaninu Adrianu De Vrgna, a da je danas naprasno otišao s novog radnog mjesta piše Tomislav Kukec za Dnevno.hr.

Kako se neslužbeno doznaje, povod je navodni incident kojeg je De Vrgna napravio u noći sa subote na nedjelju u noćnom klubu u centru Zagreba.

Na to je okupljanje navodno došao nakon stranačke konvencije gdje je bio u društvu SDP-ovaca, uključujući predsjednika stranke Sinišu Hajdaša Dončića. Više visokih izvora u stranci potvrdilo je za Dnevno.hr da je raskinuta suradnja s De Vrgnom. Prema informacijama s kojima raspolažu, stranački vrh veoma je brzo doznao za navodno neprihvatljivo ponašanje svog zaposlenika.

Doznaje se i kako je incident tijekom vikenda, iako se, kako im je rečeno, dogodio izvan radnog vremena, bio kap koja je prelila čašu jer je De Vrgna unazad dva tjedna imao nesuglasice sa stranačkim vrhom.

Tijekom ponedjeljka vijećalo se o njegovoj sudbini, a iako je prvotno bilo u planu da mu se uruči izvanredni otkaz, SDP se navodno odlučio za blažu varijantu te je De Vrgna bio prisiljen potpisati sporazumni otkaz ugovora o radu. Događaj se navodno zbio u sitnim noćnim satima, nakon okupljanja u jednom klubu u blizini Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

Adrian De Vrgna novinare je jutros u internoj WhatsApp grupi obavijestio da između 13 i 16 sati neće biti dostupan. To odgovara informacijama da je bivši novinar u 13 sati pozvan na sastanak na kojem se trebao očitovati o svom postupku, piše Dnevno.hr.

Na poziv novinara ovog portala izjavio je kako službene izjave na tu temu ne želi davati jer se ništa nije dogodilo. Rekao je također da “nema nikakvu informaciju o tome da je SDP raskinuo suradnju s njime”, te je bio “zgrožen pričom koja kruži”. Decidirano je ustanovio kako nije raskinuo ugovor sa SDP-om.

Iako im je u detalje iznio svoje viđenje događaja u noći sa subote na nedjelju, zabranio je, piše ovaj portal, da njegovu izjavu prenesu, te također zatražio da SDP-u pošalju službeni upit.

Zagrebačkoj Policijskoj upravi također je poslan upit o navodnom skandalu, a službenu informaciju pokušali su dobiti i od zamjenice SDP-ovog glasnogovornika Silvane Mustapić, no ona je rekla da “ne zna ništa o tome”.