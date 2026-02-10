Bivši trener Hajduka preuzeo klub u ženskoj Serie A

Talijanski nogometni stručnjak Paolo Tramezzani (55), bivši trener Hajduka i Istre 1961, pronašao je novi angažman. Službeno je imenovan trenerom ženske ekipe Coma, člana talijanske Serie A, s kojim je potpisao ugovor na godinu i pol. Tramezzaniju je ovo prvi trenerski posao u ženskom nogometu.

Na klupu Coma dolazi nakon što je Stefano Sottili dobio otkaz zbog niza loših rezultata. Momčad se nakon 13 kola nalazi na osmom mjestu prvenstvene ljestvice, a talijanskom treneru ovo je povratak poslu nakon otprilike šest mjeseci, otkako je napustio Cipar.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tramezzani je Hajduk preuzeo u siječnju 2021. i vodio ga do kraja sezone, a splitska je momčad pod njegovim vodstvom igrala zapaženo. U posljednjih šest utakmica ostvario je pet pobjeda i remi protiv Dinama. Nakon epizode u Splitu vodio je saudijski Al Faisaly te u dva navrata švicarski Sion.

U veljači 2024. preuzeo je Istru 1961, gdje je također ostavio dobar dojam i podigao momčad, no na kraju sezone prihvatio je ponudu Yverdon Sporta. Aktualnu sezonu započeo je na klupi ciparskog AEL-a iz Limassola, ali je smijenjen nakon četiri utakmice i teškog poraza od Omonije (5:0).

Iz kluba su potvrdili angažman talijanskog stručnjaka, istaknuvši kako je riječ o treneru s velikim iskustvom koji je pozvan voditi momčad u važnoj fazi sezone te donijeti stabilnost i jasnu viziju u nastavku natjecanja.