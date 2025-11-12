Bivši trener Hajduka: "Kod Dinama je sve izgledalo bajno, a sad je kriza. A ključna prednost Bijelih je..."

Pred sam početak sezone, mnogi su očekivali da će situacija biti obratna. Zvonimir Boban je došao i odmah potrošio više od 20 milijuna eura na silna pojačanja, a u klub je stigao i novi trener Mario Kovačević. Ipak, Dinamo ne igra dobro. Muči se, gubi bodove na terenima na kojima ne bi smio, dok Hajduk u odsustvu Leg igra kao preporođen.

Aktualnu situaciju u SHNL za SN je komentirao bivši golman i trener Hajduka Ivan Pudar.

'Kao prvo kvaliteta naše lige je slabija, možda i za dvadesetak posto u odnosu na prošlih par prvenstava. Mnogo je oscilacija kod svih osim kod Hajduka, to je ključna prednost 'bijelih'. Vidi se da je intenzitet igre, dakle ne samo uložena energija nego napredak u načinu djelovanja. Brža proigravanja, sigurnost obrane, činjenica da u završnici Splićani dolaze s četiri, pet igrača... Protiv Osijeka baš i nije bilo toliko dobro, osim na kraju, poslije isključenja Jurišića. Treba vidjeti kako će Garcia u preostalim kolima održati razinu igre, bez kalkulacija, s Livajom u sastavu ne bi trebalo biti problema. Kod Dinama su se kao problem pokazala neočekivana nesnalaženja u vođenju momčadi. U početku sve je izgledalo bajno, pobjede u Europi i doma protiv najvećih rivala, pa je krenulo urušavanje. Čudim se da je ozljeda Valinčića toliko toga poremetila. Baš nevjerojatno, zašto Kovačević inzistira na četiri igrača u zadnjoj liniji? Kako nije posegnuo za igru s tri stopera? Mnogi će kazati da je lako soliti pamet sa strane, ali je čudno da Kovačevića boli glava od - viška', rekao je Pudar.