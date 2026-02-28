Close Menu

Bivši suprug Maje Šuput progovorio o novoj karijeri

Otkrio što stoji iza ovog zaokreta

Nenad Tatarinov nedavno se odlučio na novi poslovni iskorak na društvenim mrežama te je otvorio službeni profil na Instagramu. Svoj račun namijenio je isključivo u poslovne svrhe kako bi oglašavao nekretnine koje prodaje, a sada je tu platformu iskoristio da pratiteljima otkrije što stoji iza njegove odluke da zapliva upravo tim vodama.

'Postao sam agent za nekretnine jer me oduvijek motivira rad s ljudima i mogućnost da im pomognem donijeti jednu od najvažnijih životnih odluka, kupnje prvog stana, preseljenja obitelji ili početka novog poglavlja

Privukla me i dinamičnost ovog posla, prilika za stalno učenje te činjenica da svaki klijent i svaka nekretnina nose svoju priču. Kao agent, imam priliku spojiti profesionalnost, pregovaračke vještine i osobni pristup kako bih klijentima pružio sigurnost, povjerenje i najbolji mogući rezultat', napisao je Nenad Tatarinov.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0