Bivši suprug Maje Šuput progovorio o novoj karijeri

Nenad Tatarinov nedavno se odlučio na novi poslovni iskorak na društvenim mrežama te je otvorio službeni profil na Instagramu. Svoj račun namijenio je isključivo u poslovne svrhe kako bi oglašavao nekretnine koje prodaje, a sada je tu platformu iskoristio da pratiteljima otkrije što stoji iza njegove odluke da zapliva upravo tim vodama.

'Postao sam agent za nekretnine jer me oduvijek motivira rad s ljudima i mogućnost da im pomognem donijeti jednu od najvažnijih životnih odluka, kupnje prvog stana, preseljenja obitelji ili početka novog poglavlja

Privukla me i dinamičnost ovog posla, prilika za stalno učenje te činjenica da svaki klijent i svaka nekretnina nose svoju priču. Kao agent, imam priliku spojiti profesionalnost, pregovaračke vještine i osobni pristup kako bih klijentima pružio sigurnost, povjerenje i najbolji mogući rezultat', napisao je Nenad Tatarinov.